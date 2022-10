L’AS Monaco s’est largement imposée face au FC Nantes (4-1), ce dimanche après-midi au Louis II, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Le match : 4-1

La trêve internationale n’a visiblement pas enrayé la belle machine monégasque. Après un succès convaincant il y a quinze jour face au Stade de Reims (0-3), les hommes de Philippe Clement ont remis ça face au FC Nantes.

Avec une énorme intensité déployée dès le coup d’envoi, les coéquipiers d’Axel Disasi ont paralysé les Nantais d’entrée en inscrivant deux buts en l’espace de seulement cinq minutes (2′, 7′), dans le sillage d’un duo Ben Yedder-Embolo intenable (voir ci-dessous).

Une entame de match parfaite, qui a permis à l’ASM de dérouler avec deux nouvelles réalisations de Wissam Ben Yedder (28′, 62′). En deuxième période, Philippe Clement a eu le privilège de pouvoir faire tourner son effectif, Monaco gérant tranquillement son avance, sauf sur un ultime centre de Quentin Merlin, détourné dans son propre but par Caio Henrique (79′).

Un large succès qui permet à l’AS Monaco d’enchaîner et de conforter sa place dans le top 5, avec toujours dans le viseur le podium, pour l’instant toujours occupé par le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le FC Lorient. Prochain rendez-vous pour Monaco, jeudi prochain (18h45) en Ligue Europa face à Trabzonspor.

La perf’ : Ben Yedder voit triple

Et dire qu’il n’avait marqué qu’à une seule reprise cette saison en championnat. Aligné aux côtés de Breel Embolo au coup d’envoi, l’international français s’est offert un petit festival ce dimanche après-midi au Louis II.

Immédiatement dans le rythme, comme l’ensemble de ses coéquipiers, Wissam Ben Yedder a permis à Breel Embolo d’ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu après une frappe repoussée par Alban Lafont qui a profité à l’international suisse de la tête.

LIRE AUSSI : ENTRETIEN. Maghnes Akliouche (AS Monaco) : « Rendre la confiance que m’accorde le coach »

Quelques minutes plus tard, c’est Ben Yedder qui a trouvé le chemin des filets d’un sublime piqué dont lui seul a le secret, sur une remise de la tête d’Embolo. Avant d’inscrire un doublé à la demi-heure de jeu, sur un service d’Aleksandr Golovin.

Au retour des vestiaires, l’attaquant monégasque a marqué un troisième but sur penalty, suite à une faute dans la surface de réparation sur Kevin Volland. Grand artisan du carton monégasque, Wissam Ben Yedder a peut-être définitivement lancé sa saison face à Nantes. Son entente avec Embolo est de plus en plus séduisante et laisse augurer de grands espoirs.

Le chiffre : 4

Avec ce nouveau succès, l’AS Monaco enregistre sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1.

La phrase : « »

Youssouf Fofana : « On a fait une belle partie, on a mis tous les ingrédients, il y a juste ce but contre notre camp malheureusement. Mais c’est un fait de jeu, on retient surtout la victoire. Le plan de jeu était de se procurer beaucoup d’occasions dans les quinze premières minutes. C’est ce que le coach voulait et on a réussi à le mettre en place. Le podium ? C’est l’objectif, comme chaque année. »