Прием посетителей отныне будет осуществляется по новому адресу.

Закончилась очередная глава. С 8:30 утра, 24 октября, отделы судебной и городской полиции Службы общественной безопасности займут свои новые помещения по адресу 2, авеню им. Альбера II, прямо напротив стадиона им.Луи II.

Пожалуйста, обратите внимание, что на время переезда, то еcть в первые два дня (24 и 25 октября), приемная все еще будет находиться в старом здании, на улице Сюффрен Реймонд.

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Однако переезд является лишь временной мерой. Действительно, Служба общественной безопасности сменит адрес лишь на то время, пока в нынешних помещениях ведутся ремонтные работы. Здание пустует, поэтому ремонт будет выполнен гораздо быстрее.

Новое здание — настоящее достижение эфемерной архитектуры — было построено всего за пять месяцев. Оно пересекает дорогу и занимает три этажа общей площадью 2 500 кв.м.