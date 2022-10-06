Алиса и Алексия, они же Wonder Mums, примут участие в ралли «Аиша-де-Газель-2023» в поддержку Фонда Княгини.

Широкие улыбки и футболка, на которой гордо красуется золотой логотип экипажа Wonder Mums («Чудо-мамы»). На фотографии, которую опубликовали Алиса и Алексия и которой поделился Фонд Княгини Шарлен (Fondation Princesse Charlène) на своей страничке в Instagram, Княгиня предстала в окружении двух подруг, чей экипаж Wonder Mums примет участие в предстоящем ралли «Аиша-де-Газель-2023».

Княгиня Шарлен без колебаний выразила им свою поддержку, потому что участницы экипажа в этом соревновании выступают под эгидой её Фонда, а точнее, в интересах программы «Swim for Safety» на Шри-Ланке. Её целью является обучение детей из малообеспеченных семей мерам безопасности и навыкам выживания на воде, а также основам оказания первой помощи.

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Алиса и Алексия выйдут на старт через пять месяцев, в субботу, 4 марта, в Ницце. Затем они направятся в Эс-Сувейру в Марокко, где они должны финишировать 18 марта. Отметим, что участницы ралли зарегистрировались на краудфандинговой платформе Leetchi, чтобы собрать средства для финансирования этого потрясающего приключения. На сегодняшний день собрано более 2 000 евро.

С 2012 года почти 900 000 человек воспользовались различными программами, инициированными Фондом Княгини Шарлен, который ежедневно ведёт борьбу за безопасность на воде.