Alice et Alexia, alias les Wonder Mums, vont participer au Rallye Aïcha des Gazelles 2023 au profit de la Fondation de la Princesse.

De grands sourires et un t-shirt qui arbore fièrement le logo doré du Wonder Mums rallye. Sur la photo partagée par Alice et Alexia, et relayée par la Fondation Princesse Charlène sur Instagram, l’on peut voir la Princesse entourée des deux amies qui participeront au Rallye Aïcha des Gazelles 2023, sous le nom de Wonder Mums.

Un soutien que la Princesse Charlène n’a pas hésité à afficher et pour cause : les Wonder Mums vont courir au profit de sa Fondation, et plus précisément au profit du programme « Swim for Safety », au Sri Lanka, qui vise à enseigner les mesures de sécurité aquatique, la natation de survie et les premiers soins élémentaires aux enfants défavorisés.

Alice et Alexia seront sur la ligne de départ dans cinq mois, plus précisément le samedi 4 mars, à Nice. Elle prendront la direction d’Essaouira, au Maroc, où elles doivent arriver le 18 mars prochain. A noter que les deux femmes ont ouvert une cagnotte Leetchi, pour les aider à financer cette belle aventure. A ce jour, plus de 2 000 euros ont été collectés.

Depuis 2012, près de 900 000 personnes ont pu bénéficier des différents programmes initiés par la Fondation Princesse Charlène, qui lutte au quotidien pour la sécurité aquatique.