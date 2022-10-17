В тандеме с Лораном Бенсадуном Князь Альбер II принял участие в парных мужских соревнованиях 2022 года, собравших рекордное количество участников.

30 сентября завершился клубный кубок Monte-Carlo Country Club 2022 года. Среди 158 членов клуба, участвовавших в семнадцати состязаниях программы (четырнадцать одиночных и три парных), – Князь Альбер II выступил в парной игре.

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Президент клуба, Мелани-Антуанетты де Масси вручила призы победителям кубка, а также четырем командам юниоров клуба, выигравшим командный чемпионат 2022 года.