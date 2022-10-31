Женщины, одной из которых 75 лет, другой – 87, были подругами…

Трудно подобрать слова, чтобы рассказать о деле, которое рассматривал коррекционный суд Монако. «Это гадко и непостижимо!» — возмущается прокурор. С ноября 2021 по февраль 2022 года, то есть в течение трех месяцев, 75-летняя пенсионерка воровала деньги у своей 87-летней соседки, с которой состояла в приятельских отношениях. Неладное заподозрил сын жертвы. Он по доверенности имел доступ к ее счетам и смог поймать соседку с поличным.

Видя, что его мать, которая везде расплачивалась наличными, стала снимать вдвое больше денег: не тысячу евро в месяц, как раньше, а две, он установил в ее комнате скрытые камеры. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы узнать, что соседка и приятельница его матери залезала в конверт с деньгами, отведенными на месяц. Согласно видеозаписям, практически каждый день она брала банкноту достоинством 50 евро.

«Но были дни, когда она залезала в конверт по четыре раза в день», – уточняет адвокат потерпевшей, акцентируя внимание на доверительных отношениях, которые установились между женщинами.

Придя в дом подозреваемой, полиция обнаружила более 500 евро в ее сумочке и 800 евро в конверте. 75-летняя женщина не знает, какую точно сумму она украла, по ее словам, это менее 4000 евро. В свою очередь, сын потерпевшей оценивает ущерб примерно в 8000 евро.

«Ущерб сложно оценить в точных цифрах», – признает адвокат Тома Бреццо (Thomas Brezzo). Не менее сложно узнать, как соседка проникала в жилище потерпевшей. Она украла ключи или действовала на глазах у соседки? Тайна остается покрытой мраком.

Задержанная не имеет судимости и не является нуждающейся, ее поведение объяснить трудно. Она получает 1600 евро в месяц, за квартиру платит 270 евро, у нее нет ни финансовых проблем, ни особых зависимостей. Ни одной из женщин не было в зале суда на заседании 18 октября, но адвокат подсудимой Шарль Лекюйе (Charles Lécuyer) заявил, что в своем заявлении она выражает сожаление.

Судья тем не менее приговорил ее к трем месяцам условно и к выплате 8500 евро пострадавшей стороне.