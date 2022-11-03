В Княжестве наблюдается небольшое снижение количества заражений.

На прошлой неделе, с 24 по 30 октября, вирусом Covid-19 заразилось 63 человека, что на 24 случая меньше, чем на предыдущей неделе. В целом, на этой неделе было проведено 1 096 тестов на Covid-19 (ПЦР и антигенных).

На 30 октября 11 человек, включая 4 резидентов, еще находились в Клиническом центре Княгини Грейс. Еще 2 человека лежали в реанимации.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Covid-19: в понедельник стартовала кампания вакцинации от новых вариантов коронавируса

Показатель заболеваемости, подскочивший на прошлой неделе, начал снова снижаться.