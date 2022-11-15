Греческий теннисист обосновался в своих новых апартаментах в Княжестве. Третья ракетка мира готовится к турниру Masters (13-20 ноября), о чем спортсмен сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

В публикации в сети «Инстаграм» Стефанос Циципас (Stefanos Tsitsipas) показал балкон своего нового жилища с видом на знаменитую скалу Собачья Голова (Tête de Chien). Теннисист является резидентом Монако уже несколько лет. Под фотографией подпись: «Новый дом – место, где рождаются новые воспоминания, а мечты воплощаются в жизнь».

Двукратный чемпион Rolex Monte-Carlo Masters

Подобно Новаку Джоковичу (Novak Djokovic), Даниилу Медведеву (Daniil Medvedev), Давиду Гоффену (David Goffin) и Каролин Возняцки (Caroline Wozniacki), а также многим другим теннисистам, двукратный победитель Rolex Monte-Carlo Masters стал резидентом Монако. Подготовка к Masters идет полным ходом. На чемпионате встретятся восемь лучших игроков сезона, и Циципас готовится побороться за первенство на последнем для него крупном турнире года.