Шесть мужчин с Коморских островов работали в ресторанах Княжества благодаря разрешениям на работу, полученным по подложным документам.

«Все, чего я хотел, это работать», — оправдывается один из подсудимых в зале суда. Из шести человек, проходящих по делу, только двое присутствовали на заседании уголовного суда Монако во вторник, 15 ноября 2022 года. Этим иностранцам около тридцати, в Монако они работали, по большей части, в 2021 и 2022 годах, воспользовавшись поддельными удостоверениями личности или используя чужие документы.

Ходили слухи, что в Монако можно относительно легко найти работу Флорестан Беллензона (Florestan Bellinzona), Председатель суда

Они были мойщиками посуды, помощниками повара или дежурными по залу. Часть зарплаты отправляли своим семьям, живущим на Коморах. Того, что оставалось, хватало, чтобы снимать квартиру в Босолей, спать на двухъярусных кроватях и выживать, по словам прокурора, «в практически антисанитарных условиях». Ни один из задержанных до этого не имел судимости ни в Монако, ни во Франции.

Неожиданная полицейская проверка

Обман мог продлиться еще долго, если бы один из подсудимых не столкнулся нос к носу с полицией во время внезапной проверки документов на улице 9 сентября текущего года. Правоохранители сразу заметили, что мужчина, стоящий перед ними, не похож на фотографию в предъявленном паспорте. По месту жительства на бульваре Тюрби в Босолей был проведен обыск, в результате которого попались и остальные мужчины.

Сегодня один из них перестал работать и начал предпринимать шаги, чтобы узаконить свое положение, другой подрабатывает во Франции. «Он легализовал свое положение во Франции, хочет сделать это и в Монако, чтобы продолжать работать», — говорит адвокат Грегуар Гамерденже (Grégoire Gamerdinger). «Государство не намерено свирепствовать в отношении этих лиц, – в свою очередь добавляет адвокат Эрве Кампана (Hervé Campana). – Тем не менее, оно считает себя пострадавшим, поскольку его доверие было попрано и эта ситуация запятнала образ безопасности Княжества». За моральный ущерб пострадавшая сторона потребовала символическую компенсацию в размере 1 евро.

Что касается работодателей, то никто из них не объявил себя потерпевшими. Прокуратура, к слову сказать, задалась вопросом относительно степени их ответственности.

Условное заключение

По словам Прокурора, «эти люди — жертвы системы и того места, где родились. Налицо их стремление добиться лучшей жизни». Представитель государственной прокуратуры также отметил, что подсудимые не отрицали фактов. Несмотря на это правонарушения имели место, а объяснения задержанных о том, как они получили документы, остаются туманными. Поскольку назначение штрафа «было бы неуместным», прокуратура запросила от 10 дней до одного месяца условного заключения и конфискации денежных средств и административных документов, обнаруженных в квартире во время обыска.

Посовещавшись, суд решил удовлетворить требования прокуратуры. Виновники приговорены к 10 суткам заключения условно. Так же было удовлетворено требование потерпевшей стороны относительно выплаты символического штрафа в размере 1 евро, и просьба адвоката защиты не вносить записи о судимости в юридическое досье подзащитного, чтобы судимость не стала для него «препятствием в будущем».