Бордо, Венеция, Лондон — аэропорт Ниццы объявил о 22 новых направлениях этой зимой
Теперь Ницца будет связана регулярным авиасообщением с 29 странами посредством 42 европейских и 9 международных направлений.
Время собирать чемоданы! Этой зимой расписание аэропорта Ниццы пополнится новыми маршрутами, реагируя на восстановление воздушного сообщения. В прошлый понедельник аэропорт объявил о запуске рейсов, обслуживающих 22 новых города.
Ранее в этом месяце компания easyJet отметила десятилетний юбилей своей работы в аэропорту Ниццы, а также объявила о запуске новых направлений и увеличении частотности некоторых существующих рейсов.
Мир на расстоянии вытянутой руки
Благодаря Volotea, Бордо и Венеция теперь будут доступны прямым рейсом, как и Тунис с Transavia.
Девять направлений, которые ранее были исключительно летними, теперь станут круглогодичными:
- Аэропорт Хитроу в Лондоне (Air France)
- Аэропорт Стокгольм-Арланда (Eurowings)
- Кишинев (FlyOne)
- Осло (Flyr)
- Эйндховен (Transavia)
- Белград (Wizz Air)
- Клуж (Wizz Air)
- Тирана (Wizz Air)
- Варшава (Wizz Air)
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Также будут возобновлены 10 рейсов, осуществлявшихся в 2019 году и приостановленных из-за кризиса в области здравоохранения:
- Алжир (Air Algérie)
- Константина (Air Algérie)
- Аэропорт Гатвик в Лондоне (British Airways)
- Манчестер (easyJet)
- Марракеш (easyJet)
- Кёльн/Бонн (Eurowings)
- Гамбург (Eurowings)
- Варшава (LOT)
- Касабланка (Royal Air Maroc)
- Краков (Wizz Air)