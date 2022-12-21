Бордо, Венеция, Лондон — аэропорт Ниццы объявил о 22 новых направлениях этой зимой

Теперь Ницца будет связана регулярным авиасообщением с 29 странами посредством 42 европейских и 9 международных направлений.

Время собирать чемоданы! Этой зимой расписание аэропорта Ниццы пополнится новыми маршрутами, реагируя на восстановление воздушного сообщения. В прошлый понедельник аэропорт объявил о запуске рейсов, обслуживающих 22 новых города.

Ранее в этом месяце компания easyJet отметила десятилетний юбилей своей работы в аэропорту Ниццы, а также объявила о запуске новых направлений и увеличении частотности некоторых существующих рейсов.

Мир на расстоянии вытянутой руки

Благодаря Volotea, Бордо и Венеция теперь будут доступны прямым рейсом, как и Тунис с Transavia.

Девять направлений, которые ранее были исключительно летними, теперь станут круглогодичными:

Аэропорт Хитроу в Лондоне (Air France)

Аэропорт Стокгольм-Арланда (Eurowings)

Кишинев (FlyOne)

Осло (Flyr)

Эйндховен (Transavia)

Белград (Wizz Air)

Клуж (Wizz Air)

Тирана (Wizz Air)

Варшава (Wizz Air)

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Также будут возобновлены 10 рейсов, осуществлявшихся в 2019 году и приостановленных из-за кризиса в области здравоохранения: