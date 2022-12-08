Куда идет конфискат из аэропорта Ниццы?

Мало кто знает, что он идет на благое дело.

Всем случалось расставаться со своим кремом или любимыми духами при просвечивании багажа... Действительно, количество жидкости ограничено: 100 мл. Сколько бы нам это не повторяли, ситуация повторяется снова и снова. Куда же девается конфискат? В аэропорте Ниццы – точно не в помойку! Его передают ассоциации «Restos du Coeur», которая его раздает нуждающимся.

С марта этого года неслыханное доселе во Франции партнерство между аэропортом и ассоциацией, созданной Колюшем, пользуется большим успехом. Естественно, дирекция решила увековечить эту практику и распространить ее на все терминалы аэропорта (пока что она испытывалась только на терминале 2).

Собрано 22 000 предметов

За 8 месяцев собрано около 22 000 продуктов питания и предметов, которые затем были безвозмездно переданы нуждающимся. Франсуа Шантре (François Chantrait), ответственный за связи «Restos du cœur 06», высоко оценивает это партнерство.

«Собранный конфискат приятно дополняет еженедельные заказы, которые мы раздаем нашим подопечным: бакалея, гигиенические и косметические товары, различные десерты... Нуждающиеся ценят этот небольшой «плюс». Это добродетельное партнерство входит также в программу устойчивого управления отходами.»

В свою очередь, председатель совета директоров Aéroports de la Côte d’Azur, Франк Гольднадель, считает, что «бесхозяйственности места нет», и гордится найденным решением.

Выгода – для всех, а путешественникам теперь не так жалко расставаться со своими пузырьками!