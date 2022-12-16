Маленькие монегаски получили рождественские подарки из рук Княжеской семьи

Трогательная церемония прошла в Парадном дворе Княжеского Дворца, который преобразился специально по этому случаю.

Атмосфера Северного полюса и бескрайних ледников воцарилась в Княжеском Дворце. В сказочном пейзаже из снега, оленей, пингвинов и белых медведей Княжеская семья помогала Деду Морозу в его работе, вручая подарки 700 детям Княжества в возрасте от 5 до 12 лет.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец

Княгиня Шарлен и Принцесса Габриэлла были одеты в голубое, а Князь Альбер II и Наследный принц Жак облачились в черное и красное.

Принцесса Габриэлла в паре со своим отцом и Наследный принц Жак с помощью своей матери раздавали маленькие шоколадки и многочисленные игрушки, среди которых преобладали конструкторы Playmobil и куклы.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец

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К нескрываемой радости маленьких гостей, сам Дед Мороз сопровождал их в Парадный двор. Во время раздачи подарков звучала праздничная музыка и проводились развлекательные мероприятия.