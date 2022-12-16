Маленькие монегаски получили рождественские подарки из рук Княжеской семьи
Трогательная церемония прошла в Парадном дворе Княжеского Дворца, который преобразился специально по этому случаю.
Атмосфера Северного полюса и бескрайних ледников воцарилась в Княжеском Дворце. В сказочном пейзаже из снега, оленей, пингвинов и белых медведей Княжеская семья помогала Деду Морозу в его работе, вручая подарки 700 детям Княжества в возрасте от 5 до 12 лет.
Княгиня Шарлен и Принцесса Габриэлла были одеты в голубое, а Князь Альбер II и Наследный принц Жак облачились в черное и красное.
Принцесса Габриэлла в паре со своим отцом и Наследный принц Жак с помощью своей матери раздавали маленькие шоколадки и многочисленные игрушки, среди которых преобладали конструкторы Playmobil и куклы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В эти выходные княжеским близнецам исполнилось восемь лет
К нескрываемой радости маленьких гостей, сам Дед Мороз сопровождал их в Парадный двор. Во время раздачи подарков звучала праздничная музыка и проводились развлекательные мероприятия.