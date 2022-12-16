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Маленькие монегаски получили рождественские подарки из рук Княжеской семьи

Автор: Théo Briand
Опубликовано 16 декабря 2022
княжеская-семья-вручение-подарков
© Эрик Матон / Княжеский Дворец
Автор: Théo Briand
- 16 декабря 2022

Трогательная церемония прошла в Парадном дворе Княжеского Дворца, который преобразился специально  по этому случаю.

Атмосфера Северного полюса и бескрайних ледников воцарилась в Княжеском Дворце. В сказочном пейзаже из снега, оленей, пингвинов и белых медведей Княжеская семья помогала Деду Морозу в его работе, вручая подарки 700 детям Княжества в возрасте от 5 до 12 лет.

рождество-парадный-двор-княжеский-дворец
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец

Княгиня Шарлен и Принцесса Габриэлла были одеты в голубое, а Князь Альбер II и Наследный принц Жак облачились в черное и красное.

Принцесса Габриэлла в паре со своим отцом и Наследный принц Жак с помощью своей матери раздавали маленькие шоколадки и многочисленные игрушки, среди которых преобладали конструкторы Playmobil и куклы.

княгиня-шарлен-наследный-принц-жак-вручение-подарков
князь-альбер-ii-принцесса-габриэлла-парадный двор
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец

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К нескрываемой радости маленьких гостей, сам Дед Мороз сопровождал их в Парадный двор. Во время раздачи подарков звучала праздничная музыка и проводились развлекательные мероприятия.

дед-мороз-княжеский-дворец
развлечения-парадный-двор-рождество
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский Дворец