La Famiglia Principesca distribuisce i regali di Natale ai bambini monegaschi

I doni sono stati distribuiti nel Cortile d'Onore del Palazzo del Principe addobbato per l'occasione.

Atmosfera di ghiaccio polare al Palazzo del Principe. Tra neve, cervi, pinguini e orsi bianchi, la Famiglia Principesca ha aiutato Babbo Natale a distribuire i regali ai 700 bambini, tra i 5 e i 12 anni, del Principato.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Le Principesse Charlène e Gabriella erano vestite di blu per l'occasione, mentre il Principe Alberto II e il Principe Ereditario Jacques indossavano abiti neri con un tocco di rosso.

La Principessa Gabriella, con l'aiuto di suo Padre, e il Principe Ereditario Jacques, con l'aiuto di sua madre, hanno distribuito cioccolatini e tantissimi giochi, come Playmobil e bambole.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

LEGGI ANCHE: I Gemelli Principeschi hanno festeggiato il loro ottavo compleanno questo week-end

Per la felicità dei più piccoli, Babbo Natale in persona ha accompagnato i bambini all'interno del Cortile d'Onore. Musica e spettacoli non sono mancati durante la consegna dei regali.