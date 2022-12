La Famille Princière distribue les cadeaux de Noël aux enfants de la Principauté

Une jolie distribution faite dans la Cour d'Honneur du Palais Princier, redécoré pour l'occasion.

Ambiance banquise et Pôle Nord au Palais Princier. Dans un décor fait de neige, de daims, de pingouins et d'ours blancs, la Famille Princière a aidé le Père Noël dans sa tâche en offrant des cadeaux aux 700 enfants, âgés de 5 à 12 ans, de la Principauté.

© Eric Mathon / Palais Princier

Les Princesses Charlène et Gabriella était toutes les deux habillées en bleu pour l'occasion quand les Prince Albert II et le Prince Héréditaire Jacques revêtaient du noir et du rouge.

Ainsi, la Princesse Gabriella, avec l'aide de son Père, et le Prince Héréditaire Jacques, avec l'aide de sa Mère, ont chacun distribué de petits chocolats et de nombreux jouets, comme des Playmobil ou encore des poupées.

© Eric Mathon / Palais Princier

Pour le plus grand bonheur des jeunes invités, le Père Noël en personne a accompagné les enfants à l'intérieur de la Cour d'Honneur. De la musique et des animations ont également été organisées le temps de la distribution des cadeaux.