10 слов из мира цирка на монегасском
Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам список слов и выражений, чтобы пополнить словарный запас.
45-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло пройдет с 20 по 29 января 2023 года. Как напоминает Академия диалектных языков, этот фестиваль был основан Князем Ренье III, который был очень привязан к (угасающей в то время) цирковой традиции и заботился о сохранении наследия циркового искусства.
За эти 45 лет фестиваль развился, в частности, исключив из представлений животных. Номера с дикими животными были заменены более масштабными представлениями жонглеров, акробатов, воздушных акробатов, фокусников и клоунов.
- Фестиваль: festival
- Цирк: circu
- Январь: zenà
- Шапито: capitelu
- Писта: pista
- Манеж: arena
- Клоун: payassu
- Гимнаст: ginastu
- Фокусник: magu
- Лошади: cavali
Слов «жонглер» и «воздушный гимнаст» в монегасском языке нет, так что используются французские слова!