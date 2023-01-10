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10 слов из мира цирка на монегасском

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 16 января 2023
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© Международный цирковой фестиваль Монте-Карло
Автор: Paul Charoy
- 16 января 2023

Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам список слов и выражений, чтобы пополнить словарный запас.

45-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло пройдет с 20 по 29 января 2023 года. Как напоминает Академия диалектных языков, этот фестиваль был основан Князем Ренье III, который был очень привязан к (угасающей в то время) цирковой традиции и заботился о сохранении наследия циркового искусства.

За эти 45 лет фестиваль развился, в частности, исключив из представлений животных. Номера с дикими животными были заменены более масштабными представлениями жонглеров, акробатов, воздушных акробатов, фокусников и клоунов.

  • Фестиваль: festival
  • Цирк: circu
  • Январь: zenà
  • Шапито: capitelu
  • Писта: pista
  • Манеж: arena
  • Клоун: payassu
  • Гимнаст: ginastu
  • Фокусник: magu
  • Лошади: cavali

 20 монегасских слов на Рождество

Слов «жонглер» и «воздушный гимнаст» в монегасском языке нет, так что используются французские слова!