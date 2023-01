10 parole in monegasco sul mondo del circo

Quanto conoscete la lingua monegasca? Monaco Tribune, in collaborazione con l’Académie des Langues Dialectales, vi propone un elenco di parole ed espressioni per arricchire il vostro vocabolario.

Dal 20 al 29 gennaio 2023 si terrà il 45° Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Come ci ricorda l’Académie des Langues Dialectales, il festival è stato creato dal Principe Ranieri III, molto legato alla lunga tradizione circense (che in quel momento era in declino) e desideroso di conservare questo patrimonio artistico.

Nel corso di questi 45 anni, il Festival si è evoluto, tenendo soprattutto conto della sofferenza degli animali. I numeri con animali selvatici, quindi, sono stati rimpiazzati da grandi spettacoli con giocolieri, acrobati, trapezisti, prestigiatori e clown.

Festival : festival

festival Circo: circu

circu Gennaio: zenà

zenà Tendone, padiglione: capitelu

capitelu Pista: pista

pista Arena: arena

arena Clown: payassu

payassu Ginnasta: ginastu

ginastu Mago: magu

magu Cavalli: cavali

Parole come giocoliere e trapezista non esistono in monegasco, quindi si utilizzano gli equivalenti francesi!