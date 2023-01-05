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Монсеньор Бернар Барси: день траура в Княжестве

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 5 января 2023
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Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на похоронах монсеньора Бернара Барси в среду, 4 января. © Дирекция по связям / Микаель Алези (Michael Alesi)
Автор: Paul Charoy
- 5 января 2023

В среду, 4 января, состоялись похороны монсеньора Барси

Похороны архиепископа Монако на покое, скончавшегося 28 декабря, прошли в монакском соборе. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, принцесса Ганноверская и все духовенство почтили память монсеньора Бернара Барси.

© Дирекция по связям / Микаель Алези (Michael Alesi)

«Это был человек высокого достоинства, способный стать близким всем (...) Он мог скромно, но искренне проявлять свою преданность людям», заявил архиепископ Монако, монсеньор Доминик-Мари Давид, в эфире канала Monaco Info.

© Дирекция по связям / Микаель Алези (Michael Alesi)

После архиепископа Жозефа Сарду, скончавшегося в 2009 году, монсеньор Бернар Барси стал вторым архиепископом Княжества, похороненным в монакском соборе.