Монсеньор Бернар Барси: день траура в Княжестве
В среду, 4 января, состоялись похороны монсеньора Барси
Похороны архиепископа Монако на покое, скончавшегося 28 декабря, прошли в монакском соборе. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, принцесса Ганноверская и все духовенство почтили память монсеньора Бернара Барси.
«Это был человек высокого достоинства, способный стать близким всем (...) Он мог скромно, но искренне проявлять свою преданность людям», заявил архиепископ Монако, монсеньор Доминик-Мари Давид, в эфире канала Monaco Info.
После архиепископа Жозефа Сарду, скончавшегося в 2009 году, монсеньор Бернар Барси стал вторым архиепископом Княжества, похороненным в монакском соборе.