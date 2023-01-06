В США Княжеская чета налаживает связи между Монако и Флоридой

Княжество скоро станет побратимом с городом Форт-Лодердейл.

29 декабря прошлого года Князь Альбер II и Княгиня Шарлен прибыли в город Форт-Лодердейл во Флориде на празднование окончания работ по обновлению крупного Водного центра города. Ремонт стоил несколько миллионов долларов, ведь Центр имеет одну из самых высоких в мире вышек для прыжков в воду и высококлассные бассейны, в которых иногда проходят соревнования.

Учитывая интерес Княжеской четы к спорту, особенно к водным видам спорта, и деятельности Княгини Шарлен и ее фонда по борьбе с утоплением, вполне естественно, что Князь с Княгиней приехали на место.

Кроме того, Монако, может вскоре стать побратимом с городом Форт-Лодердейл. Истории города и Княжества уже тесно связаны между собой: в 2011 году Князь Альбер II получил почетную медаль Международного пантеона плавания (International Swimming Hall of Fame – ISHOF), находящегося рядом с Центром, а его дядя по материнской линии был президентом этого Пантеона в 80-е годы.

«Мы надеемся, что наши связи будут укрепляться и за рамками сегодняшнего праздника. У нас есть замечательные проекты. Может быть, мы организуем одно из наших крупнейших событий одновременно в Монако и здесь, в Форт-Лодердейл», заявил Князь Альбер II, упоминая, в частности, Monaco Yacht Show. Вскоре также завяжется партнерство города с фондом Княгини Шарлен.

Фонд Княгини Шарлен поддерживает проект мобильного бассейна

Княжеская чета получила ценные подарки из рук мэра города, Дина Транталиса: ключ от Форт-Лодердейл и хрустальную статуэтку с гравировкой вышки для прыжков в воду, установленной в Водном центре.