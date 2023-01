Le Couple Princier, aux Etats-Unis pour nouer des liens entre Monaco et la Floride

La Principauté pourrait être bientôt jumelée avec la ville de Fort Lauderdale.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont rendus, le 29 décembre dernier, à Fort Lauderdale, en Floride, pour fêter la fin des travaux de rénovation de l'imposant Centre aquatique de la ville. Une rénovation qui a coûté plusieurs millions de dollars, car le centre dispose tout de même de l'un des plus hauts plongeoirs au monde et de piscines de pointe, utilisées parfois pour des compétitions.

Il est donc naturel que le Couple Princier se soit rendu sur place, compte tenu de l'attachement du Prince et de la Princesse pour le sport, en particulier aquatique, et des actions de la Princesse Charlène et de sa Fondation en matière de lutte contre la noyade.

Monaco pourrait d'ailleurs être prochainement jumelé avec Fort Lauderdale. L'histoire de la ville et celle de la Principauté sont déjà étroitement liées : le Prince Albert II avait reçu, en 2011, une médaille honorifique de l'International Swimming Hall of Fame (ISHOF - Panthéon international de la natation) qui avoisine le Centre, et dont son oncle maternel a été Président pendant les années 1980.

« Nous espérons que ces liens existeront encore au-delà de ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons de magnifiques projets, pour peut-être organiser l'un de nos plus gros événements à la fois à Monaco et ici à Fort Lauderdale », a déclaré le Prince Albert II, en évoquant notamment le Monaco Yacht Show. Un partenariat avec la Fondation Princesse Charlène devrait aussi voir le jour prochainement.

Le Couple Princier a par ailleurs reçu de beaux cadeaux de la part du maire, Dean Trantalis : la clé de Fort Lauderdale, mais aussi un cristal gravé, représentant la tour de plongeon du Centre aquatique.