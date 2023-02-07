Князь Альбер II заявил о своей поддержке жертвам землетрясения в Турции

Подземные толчки были также зафиксированы этой ночью в Монако и на Лазурном берегу.

Последствия – очень тяжелые. На момент публикации данной статьи турецкие власти сообщали о 3 381 погибшем и 19 000 раненных. Включая пострадавших на территории Сирии, общее количество жертв землетрясения в Турции в понедельник утром составило 4 890 человек.

Первый толчок магнитудой 7,8 баллов был зарегистрирован на юго-востоке страны в пятом часу утра. Сразу после него были зафиксированы многочисленные афтершоки, а к полудню – второй толчок магнитудой 7,5 баллов. По словам местных властей, в общей сложности обрушились 4 700 зданий.

Князь Альбер II направил президенту Турции, Реджепу Тайипу Эрдогану следующее послание:

«Господин Президент, Выражаю вам наше глубокое сочувствие в связи со страшным землетрясением, постигшим вашу страну. Я приношу наши самые искренние соболезнования семьям и близким жертв этой катастрофы. Моя семья и жители Монако присоединяются ко мне и передают вам наши сострадания всем пострадавшими и раненными. Господин Президент, примите наши искренние заверения в солидарности с вашим народом и с вами лично.»

Княжеское правительство также направило послание поддержки и соболезнования турецкому правительству:

«Княжеское правительство с грустью и сочувствием выражает свои соболезнования турецкому народу и правительству, оплакивающему сегодня многочисленные человеческие жертвы землетрясения в районе Кахраманмараш. Мы также сочувствуем спасателям и всем, кто пришел на помощь раненным.»

В ночь с 6 на 7 февраля подземные толчки также ощущались в Монако, Ницце, Ментоне и Вентимилье. По информации наших коллег с телеканала France 3 эти толчки, зафиксированные около 2 часов ночи, никак не связаны с землетрясением в Турции. Магнитуда этого слабого землетрясения, которое ощущалось на внутренней территории, составила 2,4 балла по шкале Рихтера, а его эпицентр находился в 9,9 километрах к юго-востоку от Княжества.