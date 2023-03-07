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Каннский фестиваль ищет 400 хостес

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 7 марта 2023
festival de cannes-compressed
©Twitter / @CannesPalais
Автор: Paul Charoy
- 7 марта 2023

Международный кинофестиваль требует больших человеческих ресурсов. Каждый год предлагаются сотни рабочих мест.

Вот уже 14-й год подряд набором кадров занимается группа Randstad, специализирующаяся в области временной работы. Компания ищет 400 хостес – мужчин и женщин – свободных с 16 по 27 мая 2023 года включительно. В задачи хостес будет входить прием и сопровождение гостей 76-го Каннского фестиваля.

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Кандидатуры подавать здесь.

Внимание! Чтобы получить этот шанс работы под каннским солнцем, необходимо удовлетворять некоторым условиям:

  • Свободно владеть разговорным английским языком.
  • Иметь первый опыт работы по «премиальному» приему гостей.
  • Быть свободным с 16 по 27 мая включительно.

Следует заметить, что эти рабочие места также доступны инвалидам.