Каннский фестиваль ищет 400 хостес
Международный кинофестиваль требует больших человеческих ресурсов. Каждый год предлагаются сотни рабочих мест.
Вот уже 14-й год подряд набором кадров занимается группа Randstad, специализирующаяся в области временной работы. Компания ищет 400 хостес – мужчин и женщин – свободных с 16 по 27 мая 2023 года включительно. В задачи хостес будет входить прием и сопровождение гостей 76-го Каннского фестиваля.
Кандидатуры подавать здесь.
Внимание! Чтобы получить этот шанс работы под каннским солнцем, необходимо удовлетворять некоторым условиям:
- Свободно владеть разговорным английским языком.
- Иметь первый опыт работы по «премиальному» приему гостей.
- Быть свободным с 16 по 27 мая включительно.
Следует заметить, что эти рабочие места также доступны инвалидам.