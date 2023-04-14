Гран-при Монако: невероятные праздники с друзьями на яхте

Секс, наркотики, алкоголь… Монакский резидент осужден исправительным судом Монако по анонимному сигналу.

Жизнь в Монако ежегодно оживляется во время Гран-при Формулы-1. Некоторые, как герой нашей статьи – французский коммерческий директор – продолжают праздник до самого утра. В 2017-2019 годах он обычно организовывал праздники с диджеями на яхте своих родителей, пришвартованной в Княжестве, до того дня, пока анонимное лицо не обратилось к монакским властям с сигналом о фактах торговли наркотиками и проституции.

Начался процесс слежки. Телефонная прослушка приносит следователям много полезной информации, в частности, разговоры персонала, в которых описываются случаи потребления наркотических веществ – «следы белого порошка на подносах». В 2019 году французские таможенники делают обыск на судне в море, но операция проваливается, так как никаких доказательств не найдено.

ЛСД, марихуана, галлюциногенные грибы…

При втором обыске на дому у подозреваемого наркотики нашлись. ЛСД, марихуана, галлюциногенные грибы: в домашнем сейфе был обнаружен широкий ассортимент запрещенных субстанций. На допросе после задержания тридцатилетний молодой человек дает свою первую версию: «Я ничего не потребляю», заявил он полиции, прежде чем ознакомиться с результатами прослушки.

Следует заметить, что часть сообщений, отосланных и полученных им по приложению WhatsApp, была уничтожена. Следователям все-таки удалось найти несколько красноречивых сообщений, в которых его подруги спрашивают, где достать тот или иной продукт.

«Я изредка употреблял наркотики за границей, в частности, во время фестивалей, попробовал оправдаться задержанный в суде. Я не потреблял наркотики в Монако и не передавал их моим друзьям. Знайте, что во время Гран-при я работаю с утра до вечера и не могу следить за моими друзьями. Помимо всего, речь идет о семейной яхте, я никогда бы такого не допустил.»

4 месяца условно

Возникла неловкость, когда прокурор начал вслух зачитывать короткие отрывки из прослушки персонала: «сын – болван. Он с друзьями сам не спит, и нам не дает. Они – под кайфом и полностью отключены от реальности.»

Обвинение подчеркнуло отсутствие доказательств фактов торговли наркотиками и проституции, и явное наличие фактов хранения и потребления наркотиков. «Я уверен, что это образ жизни», добавил прокурор и запросил три месяца лишения свободы условно с испытательным надзором (обязательство лечения и работы), а также 2 000 евро штрафа.

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«Мой подзащитный – не зависимый наркоман, возмутился адвокат. На яхте и на его работе ничего не было найдено. Найдено лишь небольшое количество наркотиков у него дома, он потреблял их давно. Перед вами – социально полностью интегрированный человек, всю жизнь проживший в Монако. В рамках судебного контроля он в течение двух лет сдавал анализы, и их результаты всегда были отрицательными.»

Суд приговорил задержанного к четырем месяцам лишения свободы условно.