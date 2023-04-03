Ужасная авария в туннеле им. Луи II: трое пострадавших погибли на месте

Несчастье произошло в ночь с пятницы на субботу, около 4 часов утра.

Княжеское Правительство опубликовало заявление о том, что в минувшую субботу, в 4:16 утра, в туннеле им. Луи II произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Единственным участником аварии оказался легковой автомобиль. К сожалению, трое находившихся внутри пострадавших погибли несмотря на оперативное вмешательство пожарной бригады. По словам наших коллег из Monaco-Matin, «автомобиль двигался в направлении порта Эркюль, когда водитель внезапно потерял управление. Затем автомобиль пересек сплошную линию, после чего с силой ударился о бетонную стену рядом с Аудиторией им. Ренье III».

«От удара автомобиль загорелся, пожар спровоцировал сильный дым, который распространился на соседние здания. Около дюжины жильцов близлежащего дома пожаловались на ухудшение состояния здоровья без серьёзных последствий, о них уже позаботились специалисты», — уточняется в заявлении Правительства.

Согласно последней информации, ситуация на данный момент стабилизировалась, но туннель долгое время оставался закрытым для движения.

Правительство Монако и редакция Monaco Tribune выражают самые искренние соболезнования семьям погибших.