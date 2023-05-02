ФК «Монако» в пятый раз в истории клуба стал обладателем кубка Гамбарделлы

В субботу вечером на «Стад де Франс» монегаски U18 одержали победу над «Клермоном» (4:2).

Счет: 4:2

После триумфов 1962, 1972, 2011 и 2016 годов «Монако» в пятый раз в своей истории становится обладателем престижного кубка Гамбарделлы.

На «Стад де Франс», уступая в счете после гола Робена Пажа на 14-й минуте, на глазах у Пола Митчелла и Бена Ламбрехта подопечные Бариларо и Душ Сантуша уверенно перехватили инициативу.

Воодушевленные соклубники Ритчи Вальме сравняли счет благодаря стараниям вездесущего Маиссама Бенама (22’, 1:1), а Жоан Тинкр после впечатляющего сольного прохода по правому флангу выводит «красно-белых» вперед (25’, 2:1).

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Маиссам Бенама упустил шанс забить пенальти на 34-й минуте, но юные монегаски продолжали подавлять и прессинговать противника, и после перерыва Саймо Буабре результативно замкнул прострел Луки Мишаля (57’, 3:1).

«Клермон» не сдавался и сократил преимущество монегасков усилиями Кола Шастанга (65’, 3:2), но в конце матча Папе Кабралу своим голом снял все споры о победе (82’, 4:2).

Эта справедливая победа – награда за блестящую игру многообещающего молодого поколения, некоторые представители которого должны не мешкая стучаться в двери основной команды в ближайшие месяцы и годы.

Вывод: опять Маиссам Бенама

Лучший бомбардир своей команды еще до этого важного финала, монакский полузащитник еще раз показал всю палитру своего таланта, забив свой пятый гол в соревновании.

Этот решающий гол позволил Монако сравнять счет. Не смотря на не реализованный пенальти на 34-й минуте, молодой монегаск провел блестящий матч, как, впрочем, и Жоан Тинкр и Саймон Буабре, произведшие большое впечатление.

Цифра: 2

Благодаря этому успеху монегаски становятся второй самой титулованной командой Франции после «Осера» (7).

Заявление: «Это – вполне заслуженная победа»

Фредерик Бариларо, тренер «Монако» U18: «Думаю, эта победа – вполне заслуженная, в начале матча у нас было много голевых моментов, включая попадание в штангу. При первой опасной ситуации мы пропустили гол со свободного удара, а потом чуть не пропустили второй. Игрокам хватило запала, чтобы сломить ход матча.»