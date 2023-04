L’AS Monaco remporte la cinquième Coupe Gambardella de son histoire

Les U18 monégasques se sont imposés (4-2) samedi soir face au Clermont Foot 63 au Stade de France.

Le match : 4-2

Après 1962, 1972, 2011 et 2016, l’AS Monaco a inscrit son nom au palmarès de la prestigieuse Coupe Gambardella pour la cinquième fois dans son histoire.

Au Stade de France, sous les yeux de Paul Mitchell et Ben Lambrecht, les hommes du duo Barilaro-Dos Santos ont fait basculer la rencontre après avoir été menés au score au quart d’heure de jeu, suite à un but de Robin Pages (14′, 0-1).

Inspirés, les coéquipiers de Ritchy Valme ont égalisé par l’intermédiaire de l’incontournable Mayssam Benama (22′, 1-1), avant que Joan Tincres (25e) ne donne l’avantage aux siens au terme d’un rush magnifique sur son côté droit (2-1, 25′).

Manuel Dos Santos, avant la finale de la Coupe Gambardella : « L’adrénaline se fait ressentir »

Si Mayssam Benama a loupé une occasion de faire le break sur penalty (34′), les jeunes monégasques ont continué de pousser et de mettre la pression sur le camp adverse pour finalement marquer au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Saïmon Bouabre (57′, 3-1).

Mais les Clermontois n’ont rien lâché et sont parvenus à réduire l’écart grâce à Colas Chastang (65′, 3-2), avant que Pape Cabral ne vienne valider le succès monégasque (82′, 4-2) en fin de match.

Une victoire logique qui vient récompenser un parcours magnifique de la part d’une génération prometteuse, dont certains jeunes talents devraient rapidement venir toquer à la porte de l’équipe première dans les mois et années à venir.

La perf’ : Mayssam Benama, encore lui

Déjà meilleur marqueur de son équipe avant cette grande finale, le milieu de terrain monégasque a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent en inscrivant son cinquième but de la compétition.

Un but crucial puisqu’il a permis aux siens d’égaliser. Et même s’il a manqué un penalty après la demi-heure de jeu (34′), le jeune métronome monégasque a réalisé un match plein, au même titre que Joan Tincres et Saïmon Bouabre, qui ont eu aussi fait forte impression.

Le chiffre : 2

L’AS Monaco est devenue la deuxième équipe la plus titrée dans la compétition après Auxerre, vainqueur à setp reprises.

La décla’ : « Cette victoire est largement méritée »

Frédéric Barilaro, entraîneur des U18 de l’AS Monaco : « Je pense que cette victoire est largement méritée parce qu’on a eu beaucoup de situations en début de match, on frappe notamment le poteau. Sur leur première opportunité, on prend un but sur coup de pied arrêté et on est proche d’en encaisser un deuxième dans la foulée. Les joueurs ont eu la ressource mentale pour revenir dans le match. »