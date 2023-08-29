Гран-при Нидерландов: Шарль Леклер вынужден сойти с трассы. Макс Ферстаппен – безупречен

В это воскресенье в Зандворте фортуна отвернулась от Шарля Леклера (Фото © Scuderia Ferrari)

В это воскресенье голландец одержал победу в эпической гонке в Зандворте. Монакский пилот вынужден был остановиться на 42-м круге.

Гонка: Ферстаппен и компания

Чтобы затаить дыхание еще раз, надо пересмотреть всю гонку. Или увидеть ее своими глазами. Победитель девятого Гран-при подряд, Макс Ферстаппен (Red Bull) в очередной раз подавил своих конкурентов в Нидерландах, несмотря ливень, который несколько раз обрушивался на трассу Зандворта.

Стартовав первым, обладатель титула двукратного чемпиона мира обошел Фернандо Алонсо (Aston Martin), восхитительно справившегося с дождем, и Пьера Гасли (Alpine), неожиданно ставшим третьим, благодаря удачным стратегическим решениям и дождю.

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После легкого столкновения с McLaren Оскара Пиастри на первом круге гонки Шарль Леклер (Ferrari) повредил свой передний элерон и лишился темпа на весь Гран-при. Монегаск вынужден был сойти с трассы на 42-м кругу.

Этот Гран-при Шарль Леклер может забыть, но он намерен быстро наверстать упущенное. Как раз у него будет такой шанс 3 сентября, на Гран-при Италии в Монце, при горячей поддержке тифози «вздыбившегося коня».

Цифра: 11

Добившись одиннадцатой победы в сезоне – девятой подряд – Макс Ферстаппен повторил рекорд Себастьяна Веттеля за один сезон. И это еще не все!

Заявление: «Мне не терпится скорее в Монцу»

Шарль Леклер: «Было столкновение с Оскаром (Пиастри), не повлекшее особых последствий. Столкновение было легким, но из-за него сломалась важная деталь, и сцепление с трассой сильно снизилось. Я продолжил гонку в надежде на то, что дождь позволит сделать особый выбор и набрать одно-два очка.

(…) Мне не терпится скорее в Монцу, чтобы почувствовать всю поддержку болельщиков в таком трудном сезоне и показать себя. В плане балансировки болида это – одна из самых трудных трасс года. Но в Монце у нас будет другой расклад.»

Турнирная таблица: Фестаппен – один во главе

Благодаря своему новому успеху, двукратный чемпион мира еще ближе подошел к третьему титулу подряд, но осталось еще девять гонок.

Набрав 339 очков, Макс Ферстаппен опережает своего товарища по команде Серхио Переса (201 очко) и Фернандо Алонсо (168 очков). Шарль Леклер пока остается на шестом месте (99 очков).