Гран-при Нидерландов: Шарль Леклер вынужден сойти с трассы. Макс Ферстаппен – безупречен
В это воскресенье голландец одержал победу в эпической гонке в Зандворте. Монакский пилот вынужден был остановиться на 42-м круге.
Гонка: Ферстаппен и компания
Чтобы затаить дыхание еще раз, надо пересмотреть всю гонку. Или увидеть ее своими глазами. Победитель девятого Гран-при подряд, Макс Ферстаппен (Red Bull) в очередной раз подавил своих конкурентов в Нидерландах, несмотря ливень, который несколько раз обрушивался на трассу Зандворта.
Стартовав первым, обладатель титула двукратного чемпиона мира обошел Фернандо Алонсо (Aston Martin), восхитительно справившегося с дождем, и Пьера Гасли (Alpine), неожиданно ставшим третьим, благодаря удачным стратегическим решениям и дождю.
После легкого столкновения с McLaren Оскара Пиастри на первом круге гонки Шарль Леклер (Ferrari) повредил свой передний элерон и лишился темпа на весь Гран-при. Монегаск вынужден был сойти с трассы на 42-м кругу.
Этот Гран-при Шарль Леклер может забыть, но он намерен быстро наверстать упущенное. Как раз у него будет такой шанс 3 сентября, на Гран-при Италии в Монце, при горячей поддержке тифози «вздыбившегося коня».
Цифра: 11
Добившись одиннадцатой победы в сезоне – девятой подряд – Макс Ферстаппен повторил рекорд Себастьяна Веттеля за один сезон. И это еще не все!
Заявление: «Мне не терпится скорее в Монцу»
Шарль Леклер: «Было столкновение с Оскаром (Пиастри), не повлекшее особых последствий. Столкновение было легким, но из-за него сломалась важная деталь, и сцепление с трассой сильно снизилось. Я продолжил гонку в надежде на то, что дождь позволит сделать особый выбор и набрать одно-два очка.
(…) Мне не терпится скорее в Монцу, чтобы почувствовать всю поддержку болельщиков в таком трудном сезоне и показать себя. В плане балансировки болида это – одна из самых трудных трасс года. Но в Монце у нас будет другой расклад.»
Турнирная таблица: Фестаппен – один во главе
Благодаря своему новому успеху, двукратный чемпион мира еще ближе подошел к третьему титулу подряд, но осталось еще девять гонок.
Набрав 339 очков, Макс Ферстаппен опережает своего товарища по команде Серхио Переса (201 очко) и Фернандо Алонсо (168 очков). Шарль Леклер пока остается на шестом месте (99 очков).