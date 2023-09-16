Генпрокуратура Монако завершила расследование в отношении Наджиба Микати из-за недостатка доказательств

Спустя три года расследования на территории Монако наконец был вынесен вердикт. © Страница Наджиба Микати в Facebook

Миллиардер и временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана подозревался, среди прочего, в отмывании денег.

Трехлетнее расследование подошло к концу. Как подтвердило британское агентство Reuters, в августе Княжество официально объявило о прекращении расследования в отношении врио премьер-министра Ливана Наджиба Микати за отсутствием достаточных доказательств.

Согласно информации издания Ici Beyrouth, 25 августа адвокатам обвиняемого об этом сообщил заместитель генерального прокурора Монако Морган Реймон (Morgan Raymond). Микати подозревался в незаконном обогащении и отмывании денег. Ряд обвинений против него стал причиной начала расследования Генпрокуратурой Монако в 2020 году.

Издание Libnanews утверждает, что истоки дела уходят в 2019 год. Тогда ряд ливанских политических деятелей и предпринимателей был обвинён в получении субсидированных кредитов на жилье от центрального банка Ливана. Среди них был и Наджиб Микати вместе с членами его семьи. В Ливане было начато расследование.

Наджиб Микати — бизнесмен и государственный деятель

Микати — выдающаяся личность в Ливане. Уроженец Триполи не раз возглавлял Совет министров страны. Кроме политической карьеры, он известен как успешный бизнесмен: в 1982 году он вместе с братом основал телекоммуникационную компанию. В 2007 году этот бизнес трансформировался в M1 Group, инвестиционный холдинг, который теперь не ограничивается телекоммуникациями, но также владеет долями в розничной торговле, энергетике и недвижимости.

В 2005 году братья основали компанию Investcom, котировавшуюся на Лондонской и Дубайской биржах. Год спустя южноафриканская компания MTN приобрела её за 5,5 миллиардов долларов.

Согласно данным Forbes, в 2022 году личное состояние Наджиба Микати достигло 6,4 миллиарда долларов, что, как отмечает издание L’Orient le Jour, гарантировало ему место в топ-1000 самых состоятельных людей мира. При этом Наджиб Микати — один из шести миллиардеров Ливана.

Тем не менее, несколько скандалов омрачили этот успех. Так, по данным L’Orient le Jour, в 2021 году имя Наджиба Микати фигурировало в известном скандале «Архива Пандоры».

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Монако начинает собственное расследование

За год до скандала с «Архивом Пандоры» Монако также начало расследование в отношении ливанского миллиардера. Бизнесмен поддерживает тесные отношения с Княжеством, в частности, через M1 Group. Одно из подразделений этой группы — M1 Real Estate — базируется в Монако.

В ходе расследования органы Монако активно сотрудничали с Ливаном. Основной вопрос заключался в том, виновен ли Наджиб Микати и члены его семьи в незаконном обогащении и отмывании денег, в частности, за счет жилищных кредитов, субсидируемых ливанским центральным банком.

По данным Financial Times, в начале года Монако обратилось к Ливану с просьбой помочь найти доказательства отмывания денег. Reuters, ссылаясь на альтернативный ливанский портал Daraj, основанный в 2017 г. и стоящий за обвинениями в «Архиве Пандоры», утверждает, что Микати приобрёл в Панаме офшорную компанию Hessvile, через которую, возможно, была куплена недвижимость в Монако стоимостью в семь миллионов евро.

Ложные обвинения и политический заказ?

Однако, по данным агентства, миллиардер парировал, что состояние его семьи складывается исключительно за счет телекоммуникационного бизнеса, законность которого была проверена и доказана в прошлом. Наджиб Микати категорически отрицает все предъявленные ему обвинения.

После трехлетнего расследования в Монако было принято решение. Дело было закрыто дело за отсутствием достаточных доказательств, при этом было заявлено, что обвинения в отмывании денег «не имеют под собой оснований».

Как отмечает Ici Beyrouth, адвокаты Наджиба Микати подчеркнули в своём заявлении: «Важно подтвердить отсутствие расследований или обвинений против членов семьи г-на Микати за пределами страны». Микати добавил, что вместе с семьей он готов «предпринять юридические шаги в отношении тех, кто запустил и распространял ложные слухи, чтобы справедливость восторжествовала».

По информации Libnanews, в заявлении отмечается уверенность семьи Микати в своей невиновности. Наджиб Микати подчеркнул: «На мой взгляд, эти расследования были инициированы на основании ложных, политически мотивированных обвинений. Я с нетерпением жду продолжения своей работы от имени ливанского народа».

Также стоит упомянуть, что по данным Libnanews, в 2022 году Ливан решил прекратить расследование после того, как главный следователь Бейрута Шарбель Абу Самра подал ходатайство о прекращении дела и потребовал, чтобы это решение было окончательным.