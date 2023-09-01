Нашествие медуз на пляжи Лазурного берега

Pelagia noctiluca, или Пелагия Ночесветка, – ядовитая медуза, широко распространенная в Средиземном море и на прибрежных пляжах Лазурного берега. © Facebook / Кароль Шеню (Carole Chenu)

Речь идет, прежде всего, о пелагиях, широко распространенных в Средиземном море, укусы которых вызывают зуд и ощущение ожога.

Каждый год лаборатория ACRI из города Софиа-Антиполис составляет карту в реальном времени, на которой отмечается недавнее появление медуз в районе пляжей. Карта существует в виде приложения для смартфона, и купальщики сами участвуют в ее регулярном обновлении. За последние двое суток – от Вилльфранш-сюр-Мер до Сен-сюр-Мер – медузы снова появились вблизи пятнадцати пляжей. За последние сутки в Монако их не видели.

Ницца, Фрежюс, Сент-Максим, Антиб, Канны… Во многих городах побережья медузы наблюдаются в большом количестве. © Скриншот карты ACRI

Будьте осторожны в воде!

Несмотря на всю бдительность, медуза может укусить. В этом случае необходимо принять три основные меры, о которых, кстати, напомнили спасатели департамента Альп-Маритим:

Удалить с поверхности кожи остатки волокон медузы с помощью пинцета или растереть кожу мокрым песком.

Промыть рану морской водой, а не пресной, которая только усилит боль.

Обработать рану антисептиком.

При этом, после укуса:

Нельзя промывать рану спиртом

Нельзя пытаться высасывать яд

Нельзя мочиться на рану, моча может вызвать вторичное заражение

Наибольший риск представляют аллергические реакции. Если вам трудно дышать, если началась рвота или вы чувствуете недомогание, немедленно обращайтесь за помощью по телефону 15 (неотложка) или 18 (спасатели).