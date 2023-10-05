Крушение вертолёта в Эзе: в крови пилота обнаружили следы кокаина

Более 40 специалистов, включая пожарных, полицейских и жандармов, были направлены на место происшествия. - © Ведомственная пожарно-спасательная служба региона Приморские Альпы

В ходе катастрофе вертолета в ноябре 2022 года погибли пилот и единственный пассажир.

Как сообщает издание Nice-Matin, эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) представили свой отчет по катастрофе, произошедшей 25 ноября 2022 года между Эз-сюр-Мер и Вильфранш-сюр-Мер.

В документе указано, что причиной аварии могла стать «ошибка пилота, обусловленная двумя обстоятельствами»: морским туманом и употреблением кокаина. Регулярное употребление последнего было подтверждено анализом волос пилота.

По данным наших коллег из Nice-Matin, в BEA считают, что употребление кокаина могло повлиять на способность пилота адекватно оценить ситуацию. «Это могло затруднить его способность грамотно определить расстояние и быстро среагировать на сложившуюся ситуацию», — добавляют журналисты.

Изображения с бортовой камеры показали, что пилот не употреблял веществ в салоне вертолета непосредственно перед взлетом. Точный момент употребления кокаина пока не установлен. Стоит отметить, что российский пассажир Вячеслав Таран также был протестирован на наркотики — результат оказался отрицательным.

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Компания Monacair выразила «шок, ужас и гнев»

Компания Monacair, владеющая разбившимся вертолетом, выразила свои чувства и позицию по этому вопросу в беседе с Nice-Matin, утверждая, что она «шокирована», «в ужасе» и «гневе» от произошедшего.

«Мы категорически осуждаем такие практики, которые являются явным нарушением ценностей авиации и принципов работы Monacair. Безопасность всегда была и остается нашим главным приоритетом», — подчеркнул генеральный директор Реми Буиссе (Rémi Bouysset). Он также подтвердил, что компания примет все необходимые меры для предотвращения подобных событий в будущем.

«Пилоты, механики, сотрудники взлётно-посадочной полосы и каждый, кто имеет доступ к вертолетам или другой технике, каждые шесть месяцев будут проходить тест на содержание наркотических препаратов в волосах, в дополнение к многочисленным дополнительным тренингам и просветительским семинарам», — объявил он.

Согласно информации от Nice-Matin, ранее компания уже применяла скрининговые тесты при приёме на работу, а также регулярные выборочные тесты слюны на наркотики. Monacair подтвердила, что пилот, управлявший вертолетом, прошел два таких теста с момента своего трудоустройства, оба с отрицательным результатом. Последний тест был проведен в октябре 2021 года. Компания заявила, что ничто в поведении пилота не насторожило руководство Monacair, которое приняло бы меры при малейших подозрениях.