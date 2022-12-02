Крушение вертолета в Эзе: вдова погибшего российского происхождения опровергает слухи о своём муже

После гибели Вячеслав Таран (Viacheslav Taran) стал мишенью лживых обвинений.

25 ноября этого года два человека погибли при крушении вертолета в Эзе. Одной из жертв оказался бизнесмен российского происхождения Вячеслав Таран, супруг основательницы журнала Hello Monaco Ольги Таран (Olga Taran).

Катастрофа, причины которой не раскрывается, стала причиной оживленных дискуссий и спекуляций в Интернете. Вячеслав Таран оказался объектом ужасающих слухов. Поэтому, в надежде положить конец лжи, распространяющейся в Интернете, его вдова решила опубликовать на своем сайте и в соцсетях официальное заявление.

«Я утратила любящего мужа и отца наших троих детей. Осознание того, что я больше никогда его не увижу, причиняет мне ужасную боль. Но еще труднее хранить молчание, когда о моем любимом Вячеславе распространяется ложь», – написала она.

Вячеслав «всегда активно помогал украинскому народу»

По словам Ольги Таран, ложь распространяет украинский сайт Unian.net, который, якобы, опубликовал статью, согласно которой миллионер Вячеслав Таран был связан с отмыванием денег в пользу российских элит и даже являлся российским шпионом.

«Все это возмутительно», – добавляет Ольга, обличая абсолютную ложь. «Мы с мужем никогда не имели ни малейших контактов с российским правительством, никак не были связаны с политикой. Он покинул Россию в 2008 году и сосредоточился на своем бизнесе», – продолжает она.

Говоря об отсутствии связей её мужа с Россией, Ольга добавляет, что с 2014 года ее супруг не переставал поддерживать украинскую благотворительную организацию Changeonelife.ua. К тому же, после начала войны в Украине почти год назад, «Вячеслав с друзьями создал Pristaniste.me: благотворительную организацию по поддержке украинских беженцев в Черногории. Организация приняла первых беженцев уже 5 марта 2022 года и продолжает активно помогать нуждающимся украинцам».

Обличая несправедливые обвинения в адрес мужа, «который своей благотворительной деятельностью всегда активно помогал украинскому народу, особенно детям, потерявшим родителей», Ольга Таран указывает на роль некоторых западных СМИ, опубликовавших эту информацию: например, таблоидов The Daily Mail и The Sun. «Я прошу их перестать распространять ложь. (...) Мои дети уже подверглись травле из-за этих обвинений, и я опасаюсь за их безопасность», – добавляет она.

В завершение Ольга Таран выражает уверенность, что те, кто знал Вячеслава, в частности, общественность Монако, знают, что все эти обвинения лживы. «Пожалуйста, не порочьте его имя и память. Нам так и не отдали тело Вячеслава, поскольку идет расследование, и каждый новый день добавляет нам невыносимых страданий».

Пилот Николя Жеслен (Nicolas Geslin) имел более 2 000 часов налёта

Напомним, что в катастрофе трагически погиб еще один человек: пилот вертолета. По данным наших коллег из Var-Matin, его звали Николя Жеслен. Он был родом из Нормандии и жил с женой на Лазурном Берегу. 15 декабря ему исполнилось бы 35 лет.

По информации той же местной газеты, над Лазурным Берегом пилот летал с 2015 года, и в его активе было 2300 часов налета. До прихода в компанию Monacair он работал в Héli Air Monaco, Fly Pictures и Azur Hélico.

Таким образом, пилот был опытным, вертолет — новым, погодные условия —благоприятными. Расследование, которое проводит следственный отдел жандармерии по авиатранспорту, призвано пролить свет на обстоятельства драмы.

Редакция Monaco Tribune выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и заверяет их в своей искренней поддержке.