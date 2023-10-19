Правительство планирует пересмотреть проект торгового центра в Фонвьее

Неожиданное заявление правительства не встретило одобрения Национального совета.

На открытом заседании по вопросам государственного бюджета в понедельник вечером активно обсуждался вопрос о строительстве торгового центра в Фонвьее. Изначально предполагалось, что в нём будет 70 магазинов, 12 ресторанов, 800 парковочных мест, кинотеатр, два гектара зелёных насаждений и, что особенно важно, 41 новая квартира государственного жилищного фонда. Однако дискуссия в парламенте стала особенно острой, когда новый министр по вопросам финансов и экономики Марко Пиччинини (Marco Piccinini) заявил, что «на высшем уровне идёт рассмотрение адаптации проекта к реальным потребностям и возможностям государства, которые, как известно, не безграничны».

Марко Пиччинини подчеркнул, что проект будет скорректирован с учётом текущей коммерческой обстановки.

Торговый центр в Фонвьее: «Ему действительно не помешает ремонт»

«Что за паника? Неужели проект отменяют?»

Такое заявление стало сюрпризом для членов Национального совета. «Это решение вызвало массу вопросов как среди монегасков, так и среди депутатов. Никто с нами не консультировался. Я глубоко потрясена этим и чрезвычайно огорчена», — поделилась Коринн Бертани (Corinne Bertani).

Её недоумение разделяют и остальные члены парламента. «Почему произошёл такой поворот? Что происходит? Возможно, всё отменяется? — задаётся вопросом Николя Крози (Nicolas Croesi). — Торговый центр сослужил свою службу, но он не успевает за изменениями в обществе и индустрии розничной торговли. Он больше не соответствует имиджу Монако, и простого косметического ремонта будет недостаточно. Каков же будет выбор между минимальной може и кардинальным обновлением, как было запланировано изначально? Разве нельзя найти компромиссное решение?»

«Если речь идёт о модернизации, значит ли это, что 40 квартир на крыше будущего торгового центра в Фонвьее также не построят? — уточняет Мариз Батталья (Maryse Battaglia), председатель комитета по жилищной политике. — Я могу понять разочарование госпожи Бертани. Что она скажет владельцам магазинов, которые придут к ней на приём? Этот вопрос ставит меня в тупик».

«Откровенно говоря, произошла внезапная смена парадигмы. Мне сложно понять её на фоне прошедших дебатов. Это кажется несправедливым по отношению к владельцам магазинов торгового центра в Фонвьее, которым годами предоставляли планы и расписания строительных работ. Что будет с компанией, отвечающей за ремонт? Отзовет ли правительство свою подпись или контракт? Эти решения имеют финансовые последствия», — подчеркивает Кристоф Брико (Christophe Brico).

Марин Гризуль (Marine Grisoul) также выразила своё удивление: «Я поражёна этой новостью. Какая пустая трата времени! Трудно представить, что ждёт розничных продавцов. Всего лишь ремонт здания 1990 года? Хотелось бы узнать мнение господина Жанта относительно его имиджевой привлекательности».

Матильд Лёклер (Mathilde Le Clerc) добавила: «В Монако действительно не хватает магазинов среднего ценового сегмента. Трудно поверить, что многочисленные ритейлеры не заинтересованы в Княжестве. Мы не можем по-настоящему гордиться нашим нынешним торговым центром, несмотря на усилия владельцев бизнеса».

«Речь не идёт об отказе от проекта. Ни в коем случае»

Франк Жюльян (Franck Julien), Томас Бредзо (Thomas Brezzo), Бальтазар Сейду (Balthazar Seydoux), Кристин Паскье-Сьюлла (Christine Pasquier-Ciulla), Микаэль Пальмаро (Mikaël Palmaro), Натали Аморатти-Блан (Nathalie Amoratti-Blanc) и Жан-Луи Гренда (Jean-Louis Grinda) другие также выразили своё удивление и недовольство.

Затем государственный министр продолжил: «Вопреки слухам, речь не идёт об отказе от проекта. Ни в коем случае. Проект столкнулся с задержками, и теперь, на основе экспертных исследований, предоставленных компанией-застройщиком, мы рассматриваем новые предложения. Именно это привело к тому, что мы решили пересмотреть проект. Но мы никогда не утверждали, что он будет отложен в сторону».

Пьер Дарту также добавил, что хочет обсудить этот вопрос вместе Национальным советом на заседании пленарной экспертной комиссии (CPE) по ключевым бюджетным вопросам на 2024 год. «Не следует занижать свои амбиции по проекту, который направлен на укрепление имиджевой привлекательности Княжества. На ближайшем заседании CPE нам важно объективно осветить возникшие проблемы и сообщить о возможных решениях, чтобы проект продолжил развиваться, пусть и в измененном виде. Говорить о «реновации» или «реструктуризации» преждевременно. Повторяю, окончательного плана у нас пока нет», — подчеркнул государственный министр.