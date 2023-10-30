Ресторан Maya Jah временно закрыт на ремонт

Ресторан Maya Jah открылся в Княжестве в 2017 году — © Maya Jah

Сейчас ресторан Maya Jah временно закрыт для посетителей. Как утверждает издание La Gazette de Monaco, причиной стал взрыв жироуловителя на кухне заведения 25 октября.

Ресторан на авеню имени Княгини Грейс давно завоевал доверие поклонников средиземноморской и восточной кухни. Теперь любителям кулинарных изысков предстоит некоторое время подождать, чтобы вновь насладиться творениями шеф-повара Эль Хаджрауи. Хотя изначально планировалось закрыть ресторан для ремонтных работ 28 октября, произошедший инцидент ускорил этот процесс на двое суток.

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Дополнительно издание сообщает, что ремонт выявленной трещины в системе резервуара очистки был запланирован уже давно, учитывая законодательные запреты на сброс жира в канализацию. Что касается слухов о потенциальном изменении кулинарной линии заведения в сторону греческой или итальянской кухни, руководство ресторана предпочитает не разглашать детали, но намекает на грядущие нововведения.