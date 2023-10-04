Тиагу Скуру назначен генеральным директором – новая организационная структура ФК «Монако»

Тиагу Скуру теперь занимает пост генерального директора клуба, в дополнение к функциям директора по футболу (Фото © ФК «Монако»)

Тиагу Скуру, который до настоящего момента работал директором по футболу, также стал новым членом административного совета клуба.

Со 2 октября Тиагу Скуру курирует всю деятельность клуба и находится в подчинении у президента Дмитрия Рыболовлева, участие которого в обновлении ФК «Монако» уже позволило команде снова выйти на первый план в Лиге 1.

Тиагу Скуру будет отвечать за спортивный и административный секторы при поддержке технического директора Карлоса Авиньи и заместителя генерального директора Ольги Дементьевой.

Таким образом, бразилец сменяет Бена Ламбрехта, который по обоюдному согласию с клубом покидает должность генерального директора и члена административного совета после почти трех лет работы – сначала в ФК «Серкль Брюгге» (с марта 2021-го по декабрь 2022 года), а затем в «Монако» (с декабря 2022 года).

В свою очередь Пол Митчелл, который с 2020 года занимал в «Монако» должность спортивного директора, а 8 июня этого года заявил нам о том, что он «останется до тех пор, пока будет нужен», окончательно передал Тиагу Скуру свои полномочия, так как клуб объявил о его уходе.

Первые успешные шаги в ФК «Монако»

Всего за несколько недель Тиагу Скуру уже отличился целенаправленным подбором новых игроков, он предпочитает качество количеству. Неизменную поддержку ему оказывает президент клуба Дмитрий Рыболовлев, который в очередной раз финансово помог клубу в начале трансферного окна.

Бразилец работает в клубе с июля этого года. Недавно он дал интервью для официального сайта ФК «Монако», в котором отметил хорошее начало сезона и объяснил, что игроки жаждали реванша после прошлого сезона.

«Конец прошлого сезона сильно травмировал игроков. То, что произошло, не понравилось никому, – поделился он. С первого же дня это сильно ощущалось на тренировках».

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Все стремились показать, что мы можем играть лучше, сделать больше, работать вместе по-другому. (…) В основе всего – смысл игры. Все сводится к типу футбола, который мы хотим предложить».

По итогам семи туров ФК «Монако» лидирует в чемпионате Франции.

Новая организационная структура ФК «Монако»: