Все выходные дни в Монако в 2024 году

Одни праздники совпадают с французскими, другие – отмечаются только в Княжестве.

Стоит напомнить, что в отличие от Франции, если Новый год, 1 мая, Успение богородицы, день всех святых, праздник Князя и Рождество приходятся на воскресенье, то следующий за ними понедельник – официально выходной день.

Официальные выходные дни в 2024 году

Понедельник, 1 января: Новый год

Новый год Суббота, 27 января: День Святой Девоты

День Святой Девоты Понедельник, 1 апреля: Пасхальный понедельник

Пасхальный понедельник Среда, 1 мая: Праздник труда

Праздник труда Четверг, 9 мая: Вознесение господне

Вознесение господне Понедельник, 20 мая: Духов день

Духов день Четверг, 30 мая: Праздник тела господня

Праздник тела господня Четверг, 15 августа: Успение богородицы

Успение богородицы Пятница, 1 ноября: День всех святых

День всех святых Вторник, 19 ноября: Праздник Князя

Праздник Князя Воскресенье, 8 декабря: Непорочное зачатье

Непорочное зачатье Среда, 25 декабря: Рождество

Оплата праздничных дней

Выходные праздничные дни

Эти дни обязательно оплачиваются. Работники на почасовой, дневной или сдельной оплате должны получать заработную плату за эти выходные дни. Праздничные дни, выпадающие на еженедельные выходные дни работника или на рабочий день, в который работник полностью или частично не работает на предприятии, также оплачиваются.

Официальные праздничные дни оплачиваются при условии, что работник присутствовал на своем предприятии накануне праздника и на следующий день после праздника, кроме случаев исключительного отсутствия (несчастный случай или подтвержденная врачом болезнь, некоторые семейные события).

Рабочие праздничные дни

Если работник должен работать в официальный выходной день, то помимо заработной платы за этот день он получает:

либо вознаграждение в размере дневной заработной платы,

либо оплачиваемый отгул.

Праздничный день во время отпуска

Если праздничный день выпадает на период оплачиваемого отпуска, он не учитывается в продолжительности отпуска.

Источник: княжеское правительство