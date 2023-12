Quali sono i giorni festivi a Monaco nel 2024?

Alcuni sono in comune con la Francia, mentre altri sono specifici del Principato.

Ricordiamo che a Monaco, a differenza della Francia, se il Capodanno, il 1° maggio, la festa dell’Assunzione, Ognissanti, la Festa del Principe o il Natale cadono di domenica, il lunedì successivo è un giorno festivo.

Calendario ufficiale dei giorni festivi nel 2024

Lunedì 1 gennaio : Capodanno

: Capodanno Sabato 27 gennaio: Santa Devota

Santa Devota Lunedì 1 aprile: Lunedì dell’Angelo

Lunedì dell’Angelo Mercoledì 1 maggio : Festa del lavoro

: Festa del lavoro Giovedì 9 maggio : Ascensione

: Ascensione Lunedì 20 maggio : Lunedì di Pentecoste

: Lunedì di Pentecoste Giovedì 30 maggio: Corpus Domini

Corpus Domini Giovedì 15 agosto: Assunzione

Assunzione Venerdì 1 novembre: Ognissanti

Ognissanti Martedì 19 novembre: Festa del Principe

Festa del Principe Domenica 8 dicembre: Immacolata concezione

Immacolata concezione Mercoledì 25 dicembre: Natale

Retribuzione dei giorni festivi

Giorni festivi non lavorativi

Devono essere retribuiti. I dipendenti pagati all’ora, al giorno o a prestazione devono ricevere il compenso che hanno perso a causa della festività . Vengono pagati anche i giorni festivi che cadono nel giorno di riposo settimanale del dipendente o in un giorno che di norma è considerato non lavorativo nell’azienda, anche solo in parte.

Il pagamento del giorno festivo è dovuto solo se il dipendente era presente in azienda il giorno precedente e quello successivo alla festività , tranne in caso di assenza straordinaria (infortunio o malattia con certificato medico, determinati eventi familiari).

Giorni festivi lavorativi

Se un dipendente deve lavorare in un giorno festivo, oltre al salario per il lavoro svolto, ha diritto:

o a un’indennità pari a tale salario

o a un permesso retribuito compensativo

Giorno festivo durante un congedo retribuito

Quando un giorno festivo cade durante il periodo di congedo retribuito, non viene conteggiato come parte del congedo.

Fonte: Governo del Principe