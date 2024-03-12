От бипланов до вертолетов: история авиации в Монако

Вот уже около 120 лет воздушные суда бороздят монакское небо.

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Знаете ли вы, что в Княжестве состоялся первый в истории полет вертолета? В 1905 году, во время строительства Музея, инженер Морис Леже, мотивированный Князем, провел испытания в одном из больших залов. Тогда аппарат поднялся в воздух всего на пятнадцать секунд, но это был настоящий триумф. Спустя десятилетия самые современные вертолеты порхают над Лазурным берегом и приземляются на территории Монако. После этого первого удачного испытания Княжество завело особые связи с авиацией и ее новинками.

Дирижабль над портом Монако в 1909 году и биплан в Кондамине в 1910 году. © Коллекция Аэроклуба Монако

24 марта 1912 года в Монако прошло большое авиационное событие: невиданное соревнование гидросамолетов и восьми авиаторов со всего мира. Это первое в мире соревнование гидросамолетов выиграли франко-британцы Генри и Морис Фарманы. Аппарат Генри Фармана пилотировал Жюль Фишер, выигравший 8 000 франков.

Жюль Фишер на аэроплане в порту Эркюль в 1912 году. © Архивы Института телевидения и радиовещания Монако

Француз Эжен Рено пришел вторым на биплане, сконструированном Морисом Фарманом. Этот аппарат с двигателем Renault V8 мощностью 70 лошадиных сил принес пилоту приз в 4 000 франков. В то время и в течение долгих лет гидросамолеты и бипланы в Княжестве можно было увидеть везде. Эти самолеты со сдвоенными несущими крыльями прославились в Первую мировую войну, прежде чем в конце 30-х годов их сменили монопланы с одиночными крыльями.

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Эжен Рено с Князем Альбером I в 1912 году. © Архивы княжеского дворца / IAМ

Самолеты часто бороздят монакское небо. В 1914 году на набережной Альбера I прошла выставка гидросамолетов. © Коллекция Аэроклуба Монако

Монакская авиация – это еще и история вертолетов. В квартале Фонвьей часто слышно их жужжание. Во время летних мероприятий вертолетный порт Монако ежедневно регистрирует до 800 взлетов и посадок. Здесь нас принял директор гражданской авиации Монако. «Первая временная вертолетная площадка была построена в 1976 году, а вертолетный порт – в 1981 году», рассказывает Жером Журне, описывая дебюты стремительно развивающейся деятельности.

Вид на Фонвьей в 1979 году. Справа видна первая временная вертолетная площадка, которую в 1981 году заменил вертолетный порт. © Робер Мартен / Институт телевидения и радиовещания Монако

«Этот рынок вертолетов, вертолетного транспорта в широком масштабе – уникальный в Европе. Торговым перевозкам на таком уровне нет эквивалента в мире. Это касается как Монако, так и всего Лазурного берега», рассказывает дипломированный инженер Национальной школы гражданской авиации.

«Это очень особый случай. Он связан с тем, что основные города стоят на побережье, поэтому вертолеты летают над морем. Это снимает вопрос воздушного шумового загрязнения и пролета над городами, и это крайне важно, продолжает Жером Журне и напоминает, что клиентуру Лазурного берега это вполне устраивает.»

Через несколько лет, в 1987 году, строится вертолетная станция и офисы. Ими до сих пор ежедневно пользуются работники вертолетного порта и его клиенты, хотя работы по обновлению обветшалых помещений были проведены около года назад. «В 1991 году появились новые посадочные платформы и раздвижные платформы по бокам, чтобы принимать тяжелые вертолеты», продолжает директор гражданской авиации. Эта, «возможно, уникальная в мире» система подходит месту расположения вертолетного порта и средиземноморскому валу, инфраструктуры которого необходимо защищать.

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Торжественное открытие новой платформы вертолетного порта Монако в 1991 году. © Гаетан Люси / Архивы княжеского дворца / IAM

Параллельно со строительством зданий появляются две монакские вертолетные компании. Héli Air Monaco была основана в 1976 году братьями Патриком и Жаком Кроветто и их отцом Морисом, а в 1988 году Стефано Казираги основал компанию Monacair. Эти два оператора стали развивать свою деятельность в Княжестве. «Они быстро заняли место на этом очень особенном рынке, практически не имеющем эквивалентов.»

«Этот рынок носит ярко выраженный сезонный характер. Радиус работы вертолетов обусловил сегодня то, что большая часть рынка приходится на перевозки по Лазурному берегу, в горы, в Италию и Швейцарию», продолжает Жером Журне. Один из основных маршрутов связывает Монако с аэропортом Ниццы всего за семь минут. Две монакские вертолетные компании быстро нашли своих клиентов, в частности, в летний сезон и во время массовых мероприятий в Княжестве. Перелет обходится в 200 евро. «В зависимости от года эти перелеты представляют половину трафика вертолетного порта.»

Следующий этап развития монакской авиации – реконструкция ангаров вертолетного порта. По взаимному согласию государство и вертолетные компании в ближайшие годы займутся обновлением этих инфраструктур, необходимых для успешной работы местного авиарынка.

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