Праздничные пасхальные выходные для юных жителей Монако

В субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта, будут организованы сразу несколько мероприятий для детей.

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Пасха неумолимо приближается, и Мэрия Монако приготовила для детей Княжества насыщенную развлечениями программу!

Как и в прошлом году, 30 марта, с 09:30 до 12:30, Ботанический центр откроет двери для традиционной «охоты за растениями». Дети от 3 до 12 лет получат уникальную возможность исследовать удивительный мир ботанических теплиц во время 45-минутной экскурсии, полной открытий. Участие в «охоте» бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Обратите внимание, что ваш ребенок должен быть учащимся школы или проживать в Монако.

©Мэрия Монако

Чтобы добавить еще больше волшебства, в воскресенье, 31 марта, с 14:00 до 17:00 Парк имени Принцессы Антуанетты станет настоящим раем для детей. В расписании — «городская ферма», творческие мастер-классы по аквагриму, декорирование печенья, встреча с ростовыми куклами и, разумеется, множество шоколадных угощений. Вход свободный, так что не упустите шанс провести в парке незабываемый день. А еще, начиная с 09:30 утра, рынок Кондамин удивит вас волшебным гостем: пасхальный кролик, раздающий шоколадные яйца, добавит этому дню особенной магии.

©Мэрия Монако

Готовьтесь к ярким пасхальным выходным, наполненным сюрпризами в Монако!

Практическая информация: