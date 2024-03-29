Праздничные пасхальные выходные для юных жителей Монако
В субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта, будут организованы сразу несколько мероприятий для детей.
Пасха неумолимо приближается, и Мэрия Монако приготовила для детей Княжества насыщенную развлечениями программу!
Как и в прошлом году, 30 марта, с 09:30 до 12:30, Ботанический центр откроет двери для традиционной «охоты за растениями». Дети от 3 до 12 лет получат уникальную возможность исследовать удивительный мир ботанических теплиц во время 45-минутной экскурсии, полной открытий. Участие в «охоте» бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Обратите внимание, что ваш ребенок должен быть учащимся школы или проживать в Монако.
Чтобы добавить еще больше волшебства, в воскресенье, 31 марта, с 14:00 до 17:00 Парк имени Принцессы Антуанетты станет настоящим раем для детей. В расписании — «городская ферма», творческие мастер-классы по аквагриму, декорирование печенья, встреча с ростовыми куклами и, разумеется, множество шоколадных угощений. Вход свободный, так что не упустите шанс провести в парке незабываемый день. А еще, начиная с 09:30 утра, рынок Кондамин удивит вас волшебным гостем: пасхальный кролик, раздающий шоколадные яйца, добавит этому дню особенной магии.
Готовьтесь к ярким пасхальным выходным, наполненным сюрпризами в Монако!
Практическая информация:
- «Охота за растениями»: >Где: Ботанический центр, 87 Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Монако >Когда: Суббота, 30 марта 2024 года, с 09:30 до 12:30 >Стоимость и бронирование: вход бесплатный. Бронирование по телефону +377 93 15 29 80 или по электронной почте jardin-exotique@mairie.mc.
- Пасха в Парке имени Принцессы Антуанетты: >Где: 54 Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Монако >Когда: Воскресенье, 31 марта 2024 года, с 14:00 до 17:00 >Вход: бесплатный. Более подробная информация — по телефону +377 93 15 29 33.