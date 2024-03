Week-end de Pâques festif pour les petits Monégasques

Samedi 30 et dimanche 31 mars, plusieurs animations sont proposées pour les enfants.

Les fêtes de Pâques approchent à grands pas et la Mairie de Monaco a concocté un programme des plus joyeux pour les enfants de la Principauté !

Le Centre Botanique, comme l’année passée, ouvrira ses portes pour la traditionnelle « chasse aux plantes » le samedi 30 mars, de 9h30 à 12h30. Les petits explorateurs âgés de 3 à 12 ans auront l’opportunité de s’aventurer au cœur des serres botaniques. Une expédition d’environ 45 minutes qui s’annonce riche en découvertes. L’activité est totalement gratuite, mais attention, la réservation est obligatoire. Notez également que votre enfant doit être scolarisé ou domicilié à Monaco.

©Mairie de Monaco

Et comme si cela ne suffisait pas, le dimanche 31 mars, de 14 heures à 17 heures, le Parc Princesse Antoinette se transformera en un paradis pour enfants. Au programme : animaux de basse-cour, ateliers de maquillage, décoration de biscuits, présence de mascottes adorables et bien sûr, une distribution de chocolats. L’entrée est libre et gratuite, alors rendez-vous tous au Parc pour une après-midi joyeuse et conviviale. Enfin, un invité surprise fera une apparition remarquée au Marché de la Condamine à partir de 9h30, un lapin de Pâques distribuera des œufs en chocolat, ajoutant une touche de magie à cette journée.

©Mairie de Monaco

Alors, préparez à vivre un week-end de Pâques haut en couleur et en surprises à Monaco !

