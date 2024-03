Un weekend di Pasqua all’insegna del divertimento per i piccoli monegaschi

Sabato 30 e domenica 31 sono in programma diversi eventi dedicati ai bambini.

Con la Pasqua ormai alle porte, il Comune di Monaco offre un programma allegro e divertente per i bimbi del Principato!

Come l’anno scorso, il Centro Botanico aprir├á i battenti per la tradizionale “caccia alle piante”, che si terr├á sabato 30 marzo, dalle 9:30 alle 12:30. I piccoli esploratori tra i 2 e i 12 anni, potranno avventurarsi nel cuore delle serre. Una spedizione di circa 45 minuti che si preannuncia ricca di scoperte. L’attivit├á ├Ę totalmente gratuita, ma attenzione perch├ę la prenotazione ├Ę obbligatoria. Segnaliamo anche che, per partecipare, i bambini devono frequentare la scuola a Monaco o essere residenti.

E come se non bastasse, domenica 31 marzo, dalle 14:00 alle 17:00, il Parco Princesse Antoinette si trasformer├á in un paradiso per i bambini. In programma? Animali da cortile, laboratori di trucco, decorazione di biscotti, adorabili mascotte e soprattutto tanto cioccolato. L’ingresso ├Ę libero e gratuito, non vi resta che darvi appuntamento al Parco per un pomeriggio di giochi e divertimento. Infine, un invitato speciale far├á un’apparizione al Mercato della Condamine a partire dalle 9:30: un coniglietto di Pasqua distribuir├á le uova di cioccolato dando un tocco di magia alla giornata.

Preparatevi per un fine settimana di Pasqua a Monaco pieno di colori e sorprese!

