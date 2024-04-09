Безопасность и вопросы резиденства стали ключевыми темами конференции в CREM

На конференции присутствовали министр внутренних дел Патрис Селларио, генеральный инспектор Управления общественной безопасности, а также главный комиссар полиции. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Клуб иностранных резидентов Монако пригласил представителей Управления общественной безопасности пообщаться с членами организации.

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На конференции, проведённой Клубом иностранных резидентов Монако (CREM), был представлен детализированный статистический анализ. В числе прочих рассматривались данные о численности жителей, служащих и туристов, при этом особое внимание было уделено аспектам безопасности в стране.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

На встрече участники акцентировали внимание на роли и функциях полицейского департамента, а также обсудили вопросы, волнующие резидентов, включая продление вида на жительство, изменение статуса и получение справок о месте жительства.

В беседе с Monaco Info директор CREM Александр Буэн (Alexandre Boin) отметил: «У нас появляется всё больше новых резидентов, и это мероприятие дало им прекрасный шанс познакомиться с представителями полицейского департамента. Наша конференция ещё раз подтвердила, что в Монако между властями и местными жителями существуют прочные связи».