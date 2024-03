La sécurité et la résidence : thèmes d’une conférence organisée au CREM

Le Club des Résidents Etrangers de Monaco a invité la Sûreté Publique à échanger avec les résidents.

Nombre de résidents, nombre de travailleurs, nombre de touristes… Monaco a été dépeint lors d’une conférence organisée au Club des Résidents Etrangers de Monaco (CREM), avec une attention particulière donnée aux faits et chiffres liés à la sécurité en Principauté.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les missions de la Sûreté Publique ont été abordées, et cette réunion a été l’occasion également de parler des résidents et de leurs préoccupations, à savoir les renouvellements de cartes de séjour, les changements de situation et les certificats de séjour.

Comme l’a rappelé Alexandre Boin, Direteur du CREM, sur Monaco Info : « nous avons beaucoup de nouveaux résidents, et l’événement était l’occasion pour eux de rencontrer la Sûreté Publique. Cette conférence est la preuve de la grande proximité qui existe à Monaco entre les administrations et les habitants. »