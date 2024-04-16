Князь Альбер II решил «поставить точки над «i» в споре с бывшим бухгалтером

2 апреля Князь дал интервью еженедельному журналу Le Point.

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С момента публикации в интернете «Досье Скалы» 10 октября 2021 года Монако переживает одно потрясение за другим. В этом собрании документов и конфиденциальных переписок, анонимно обвиняющих коррумпированное окружение Князя, особенная критика адресована бывшему управляющему активами Клоду Пальмеро.

Изначально полностью доверявший Пальмеро Князь в конечном итоге принял решение уволить его, что только усугубило ситуацию. Через семь месяцев газета Le Monde выпустила серию статей, основанных на разоблачениях из «секретных записных книжек» Пальмеро. В них Альбер II изображен как «глава государства, потрясенный происходящими событиями и оказавшийся в эпицентре конфликта между враждующими кланами на фоне активно развивающегося рынка недвижимости Монако».

Эксклюзивные откровения Князя Альбера II в интервью Paris Match

В рабочем кабинете Князя царит спокойствие: «Мы переживаем непростые времена, но я оптимистично смотрю в будущее. Последние события дестабилизировали Княжество и затронули меня лично, но наши институты остаются надежными. Правительство функционирует эффективно, судебная система остается независимой, экономическое положение страны стабильно, и монегаски продолжают меня поддерживать. Нам нужно продолжать двигаться вперед. Это не кризис системы, а лишь случай нарушения доверия и злоупотребления чиновниками властью в интересах отдельных лиц. Клод Пальмеро пытается выставить себя борцом за справедливость, но на деле скорее напоминает обиженного мстителя, чем достойного доверия революционера».

Дело Тьерри Лакоста

Князь также заявил, что Клод Пальмеро «работал в интересах своих клиентов — застройщиков, осуществляющих деятельность в княжестве, в ущерб интересам государства». Государь не скрывал своего разочарования: «Как я мог представить, что человек, который должен был быть доверенным лицом Княжеской семьи, может так подло предать нас?» Альбер II также упомянул Тьерри Лакоста, который, по слухам, вместе с Клодом Пальмеро является членом G4 — тайного клуба, в который также входят Дидье Линотт и Лоран Ансельми. «Для меня это тем более болезненно, что меня предал друг детства. Я несколько раз предупреждал его, что он слишком вовлечен в дела Монако… Потом я узнал, что он был адвокатом застройщиков Marzocco и Caroli, и что он представлял интересы, противоречащие интересам государства».

Отвечая на вопрос наших коллег-журналистов о конфликте между кланами за имущественные доходы в Монако, Князь подчеркнул: « Я не принадлежу ни к какому клану или партии. Мое положение позволяет мне оставаться вне этих раздоров». Он также отметил: «Строительная группа Пастора» является исторически значимым и влиятельным экономическим игроком в Монако, которого я уважаю. Если бы доказательства показали, что г-н Пастор нарушил закон, суды приняли бы соответствующие меры. Я абсолютно не поддерживаю его, вопреки распространенным слухам. На протяжении многих лет мы становимся свидетелями затяжных баталий между различными кланами в Княжестве. Недвижимость, как редкий и ценный ресурс, провоцирует конкуренцию и жадность, что ведет к мелким интригам между друзьями».

Реакция Клода Пальмеро и Тьерри Лакоста

По информации издания Monaco-Matin, Клод Пальмеро заявил о своем намерении подать иск за клевету после опубликованного интервью с Князем Альбером II, чтобы «восстановить правду и подтвердить факты на основе убедительных доказательств». Тьерри Лакост, в свою очередь, передал в газету заявление, в котором выразил свое глубокое удивление» по поводу заявлений Князя.