Международная выставка собак в Монако 2024 года готова принять вас в мае
В этом году выставка пройдет в субботу, 4 мая, и воскресенье, 5 мая, в шапито Фонвьей.
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Эта выставка проходит в Княжестве каждый год, и в этом году обещает быть интересной. На этот раз основное внимание будет приковано к бульдогам, боксерам, доберманам и водолазам.
Приходите в эти два дня полюбоваться самыми красивыми в мире собаками, которых будут оценивать международные арбитры из 9 европейских стран. На мероприятии будет представлено 1402 собаки 247 пород со всего мира.
Собаки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет будут оценены по очереди и получат различные призы: возраст, порода, работа с хозяином и пр. На выставке будет работать ресторан и буфет.
Полезная информация:
- Дата: 4 и 5 мая 2024
- Время: 07:30 – 18:00
- Адрес: Шапито Фонвьей
- Билеты: 10 евро
- Бесплатно для посетителей младше 12 лет
- Дополнительная информация – здесь