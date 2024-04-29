Международная выставка собак в Монако 2024 года готова принять вас в мае

В этом году выставка пройдет в субботу, 4 мая, и воскресенье, 5 мая, в шапито Фонвьей.

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Эта выставка проходит в Княжестве каждый год, и в этом году обещает быть интересной. На этот раз основное внимание будет приковано к бульдогам, боксерам, доберманам и водолазам.

Приходите в эти два дня полюбоваться самыми красивыми в мире собаками, которых будут оценивать международные арбитры из 9 европейских стран. На мероприятии будет представлено 1402 собаки 247 пород со всего мира.

Ассоциации защиты животных PSSA нужна ваша помощь

Собаки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет будут оценены по очереди и получат различные призы: возраст, порода, работа с хозяином и пр. На выставке будет работать ресторан и буфет.

Полезная информация: