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Мероприятие

Международная выставка собак в Монако 2024 года готова принять вас в мае

Автор: Killian Masurier
Опубликовано 29 апреля 2024
L'Espace Fontvieille recevra l'Exposition Internationale Canine de Monaco 2024
Шапито Фонвьей примет Международную выставку собак в Монако 2024 года © Facebook / EICM
Автор: Killian Masurier
- 29 апреля 2024

В этом году выставка пройдет в субботу, 4 мая, и воскресенье, 5 мая, в шапито Фонвьей.

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Эта выставка проходит в Княжестве каждый год, и в этом году обещает быть интересной. На этот раз основное внимание будет приковано к бульдогам, боксерам, доберманам и водолазам.

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Приходите в эти два дня полюбоваться самыми красивыми в мире собаками, которых будут оценивать международные арбитры из 9 европейских стран. На мероприятии будет представлено 1402 собаки 247 пород со всего мира.

Ассоциации защиты животных PSSA нужна ваша помощь

Собаки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет будут оценены по очереди и получат различные призы: возраст, порода, работа с хозяином и пр. На выставке будет работать ресторан и буфет.

Полезная информация:

  • Дата: 4 и 5 мая 2024
  • Время: 07:30 – 18:00
  • Адрес: Шапито Фонвьей
  • Билеты: 10 евро
  • Бесплатно для посетителей младше 12 лет
  • Дополнительная информация – здесь