Ограбление в Монако: компания Monaco Watch Company начала розыск и предлагает вознаграждение

Компания надеется продвинуть текущее расследование.

Чуть менее месяца назад, 29 мая, у монакского ювелирного магазина похитили 82 модели часов

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Человек, загримированный под старика, вошел в бутик около 11 часов, достал из сумки пистолет и угрожал им работнице бутика. Забрав барыш, он стер свои отпечатки пальцев с помощью спрея и скрылся в направлении Босолей с подельником на мотороллере, который его ждал поблизости.

Призыв на помощь компании Monaco Watch Company

Издание Monaco-Matin сегодня сообщает, что потерпевшая компания Monaco Watch Company призывает на помощь. На своем сайте компания заявляет о вознаграждении всем, кто предоставит «решающую информацию для ареста виновных или для возвращения часов.»

Она также уточняет, что предлагает «небольшое вознаграждение за полезную информацию, способствующую раскрытию преступления» и «крупное вознаграждение за решающую информацию для ареста виновных или для возвращения часов.»

В продолжение этого сообщения она опубликовала список похищенных часов. В этом списке – не много не мало – 32 Rolex, а также часы других престижных марок – Cartier, Chopard, Audemars Piguet и Patek Philippe.

Чтобы помочь компании, достаточно связаться с ней – анонимно или открыто – с помощью контактного формуляра на сайте Monaco Watch Company.