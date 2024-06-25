Ограбление в Монако: компания Monaco Watch Company начала розыск и предлагает вознаграждение
Компания надеется продвинуть текущее расследование.
Чуть менее месяца назад, 29 мая, у монакского ювелирного магазина похитили 82 модели часов
Человек, загримированный под старика, вошел в бутик около 11 часов, достал из сумки пистолет и угрожал им работнице бутика. Забрав барыш, он стер свои отпечатки пальцев с помощью спрея и скрылся в направлении Босолей с подельником на мотороллере, который его ждал поблизости.
Призыв на помощь компании Monaco Watch Company
Издание Monaco-Matin сегодня сообщает, что потерпевшая компания Monaco Watch Company призывает на помощь. На своем сайте компания заявляет о вознаграждении всем, кто предоставит «решающую информацию для ареста виновных или для возвращения часов.»
Она также уточняет, что предлагает «небольшое вознаграждение за полезную информацию, способствующую раскрытию преступления» и «крупное вознаграждение за решающую информацию для ареста виновных или для возвращения часов.»
В продолжение этого сообщения она опубликовала список похищенных часов. В этом списке – не много не мало – 32 Rolex, а также часы других престижных марок – Cartier, Chopard, Audemars Piguet и Patek Philippe.
Чтобы помочь компании, достаточно связаться с ней – анонимно или открыто – с помощью контактного формуляра на сайте Monaco Watch Company.