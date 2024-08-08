Париж 2024: Князь Альбер II посетил сборную Франции в Олимпийской деревне

Князь Альбер II с частью персонала Национального олимпийского и спортивного комитета Франции, занимающегося сборной Франции в Олимпийской деревне © Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

В самый разгар Олимпийских игр в Париже Князь Альбер II поприветствовал сборную Франции в Олимпийской деревне, выразил свою поддержку французским спортсменам и проявил интерес к исключительным условиям, созданным для этого исторического события.

Князя, известного своим интересом к спорту и своим регулярным участием в олимпийских соревнованиях, радушно встретили Андре-Пьер Губер, директор олимпийского центра Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF), и Джексон Ричардсон, глава миссии французской делегации.

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Они вместе обошли помещения французских спортсменов в Олимпийской деревне, отметив все усилия, приложенные для предоставления им оптимальных условий.

Князь не преминул поприветствовать рабочие группы Национального олимпийского и спортивного комитета Франции © Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

Расположенные рядом с монакской командой, три здания французов, одно из которых они поделили с бельгийцами, – образец комфорта и функциональности. 518 предоставленных кроватей (485 основных и 33 дополнительные) свидетельствуют о впечатляющей вместимости Деревни.

Инфраструктуры максимально способствуют достижениям спортсменов, предоставляя им необходимый комфорт, чтобы они могли сосредоточиться на своих целях.

Крыша с захватывающим видом на Париж

Кульминационным моментом этого визита было посещение террас, выделенных французам. Наиболее впечатляющая из них, на вершине самого высокого здания в Деревне – «RoofJack» – название, сложенное из слова «крыша» и имени бывшего чемпиона по гандболу, Джексона Ричардсона, открывает круговой панорамный вид на столицу Франции.

Это уникальное место позволяет спортсменам отдыхать, наслаждаясь красотой Парижа и добавляя нотку волшебства к их олимпийскому приключению.

Князь Альбер II и Джексон Ричардсон, глава миссии, на «RoofJack» открывающей круговой панорамный вид на весь Париж © Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

Визит Князя подтверждает не только тесные связи между Монако и Францией, но и важность создания атмосферы поддержки и мотивации для спортсменов, столь необходимой для их успехов на Олимпийских играх.

Князь оставил автограф на стене мира

Вслед за членами монакской делегации Князь символически расписался на стене мира в Олимпийской деревне. Этот мощный жест солидарности и братства объединяет спортсменов разных стран и культур, таких как американо-палестинскую пловчиху Валери Тарази и израильского футболиста Нива Иехошуа.

Томас Бах, председатель Международного Олимпийского комитета, напомнил о решающей роли спортсменов в качестве посланников мира и подчеркнул важность единства и сотрудничества в распространении этого послания мира по всему свету.

Томас Бах, председатель Международного Олимпийского комитета, напомнил о решающей роли спортсменов в качестве посланников мира и подчеркнул важность единства и сотрудничества в распространении этого послания мира по всему свету.

Князь оставил свой автограф на стене мира Олимпийской деревни в знак солидарности и братства © Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

Париж 2024: Князь Альбер II рассказывает о своём визите в Олимпийскую деревню