Paris 2024 : le Prince Albert II a rendu visite à l’équipe de France au Village olympique

En plein cœur de l’effervescence des Jeux Olympiques à Paris, le Prince Albert II a salué l’équipe de France au Village olympique, marquant son soutien aux athlètes tricolores et son intérêt pour les installations exceptionnelles mises en place pour cet événement historique.

Le Souverain, connu pour son engagement envers le sport et sa participation régulière aux compétitions olympiques, a été accueilli chaleureusement par André-Pierre Goubert, Directeur du pôle olympique du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ainsi que Jackson Richardson, Chef de mission de la délégation française.

Ensemble, ils ont parcouru les espaces réservés aux athlètes français au sein du Village olympique, soulignant les efforts considérables déployés pour offrir un environnement optimal aux sportifs.

Le Souverain n’a pas manqué de saluer les équipes mobilisées du CNOSF © Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Situés à proximité de l’équipe monégasque, les trois bâtiments dédiés aux Bleus, dont un partagé avec les Belges, sont un modèle de confort et de fonctionnalité. Les 518 lits disponibles (485 principaux et 33 supplémentaires) témoignent de la capacité d’accueil impressionnante du Village.

Les infrastructures sont conçues pour maximiser les performances, offrant aux athlètes tout le confort nécessaire pour se concentrer sur leurs objectifs.

Un rooftop avec une vue imprenable sur Paris

Le point d’orgue de cette visite fut la découverte des terrasses mises à disposition des Bleus. La plus impressionnante, située au sommet du plus haut bâtiment du Village, le « RoofJack » — contraction de rooftop et du prénom de l’ancien champion de handball Jackson Richardson — offre une vue panoramique à 360 degrés sur la capitale française.

Cet espace unique permet aux athlètes de se détendre et de s’inspirer de la beauté de Paris, ajoutant une touche de magie à leur expérience olympique.

Le Prince Albert II avec Jackson Richardson, chef de mission, dans le « RoofJack » qui offre une vue à 360 degrés sur tout Paris © Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Cette visite du Prince réaffirme non seulement les liens étroits entre Monaco et la France, mais aussi l’importance de créer un environnement de soutien et de motivation pour les athlètes, essentiels pour leur réussite aux Jeux Olympiques.

Le Souverain ancre son nom dans le mur de la paix

Le Prince a également participé à un acte symbolique en signant le mur de la paix du Village olympique, suivant l’exemple des membres de la délégation monégasque. Ce geste puissant de solidarité et de fraternité rassemble des athlètes de diverses nationalités et cultures, comme la nageuse américano-palestinienne Valérie Tarazi et le footballeur israélien Niv Yehoshua.

Thomas Bach, Président du Comité international olympique, a rappelé le rôle crucial des athlètes en tant qu’ambassadeurs de la paix, soulignant l’importance de l’unité et de la coopération pour diffuser un message de paix mondial.

En ces périodes marquées par les tensions et les conflits, la voix des sportifs résonne comme un appel à l’harmonie et à la compréhension mutuelle.

Le Souverain a signé le mur de la paix du Village olympique, un acte fort de solidarité et de fraternité © Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Paris 2024 : le Prince Albert II témoigne sur sa visite au cœur du Village olympique