Parigi 2024: il Principe Alberto II ha fatto visita alla squadra francese al Villaggio Olimpico

Nel pieno dell’entusiasmo delle Olimpiadi di Parigi, il Principe Alberto II ha incontrato la squadra francese nel Villaggio Olimpico, dimostrando il suo sostegno agli atleti e il suo interesse per le strutture eccezionali allestite per questo evento storico.

Il Sovrano, noto per il suo impegno nello sport e per la sua regolare partecipazione alle competizioni olimpiche, è stato accolto calorosamente da André-Pierre Goubert, Direttore del polo Olimpico del Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale Francese (CNOSF), e da Jackson Richardson, capo missione della delegazione francese.

Insieme, hanno visitato gli spazi riservati agli atleti francesi nel Villaggio Olimpico, evidenziando i notevoli sforzi compiuti per offrire un ambiente ottimale per gli atleti.

Il Sovrano ha anche incontrato lo staff del CNOSF © Stéphan Maggi / Comitato Olimpico Monegasco

Situati vicino a quelli della squadra monegasca, i tre edifici dedicati ai francesi, di cui uno condiviso con i belgi, sono un esempio di comfort e funzionalità. I 518 posti letto disponibili (485 principali e 33 supplementari) sono la prova dell’impressionante capacità del Villaggio.

Le strutture sono progettate per massimizzare le prestazioni, assicurando agli atleti tutto il comfort necessario per concentrarsi sui loro obiettivi.

Un rooftop con una vista mozzafiato su Parigi

Il momento clou della visita è stato quello della visita delle terrazze a disposizione degli atleti. La più suggestiva, situata in cima all’edificio più alto del Villaggio, la “RoofJack” – contrazione di rooftop e del nome dell’ex campione di pallamano Jackson Richardson – offre una vista panoramica a 360 gradi sulla capitale francese.

Questo spazio unico nel suo genere permette agli atleti di rilassarsi e lasciarsi ispirare dalla bellezza di Parigi, aggiungendo un tocco di magia alla loro esperienza olimpica.

Il Principe Alberto II con Jackson Richardson, capo missione, nel “RoofJack” che offre una vista a 360 gradi su tutta Parigi © Stéphan Maggi / Comitato Olimpico Monegasco

La visita del Principe ribadisce non solo gli stretti legami tra Monaco e la Francia, ma anche l’importanza di creare un ambiente favorevole e stimolante per gli atleti, essenziale per il loro successo alle Olimpiadi.

Il Sovrano scrive il suo nome nel muro della pace

Seguendo l’esempio dei membri della delegazione monegasca, il Principe ha anche partecipato a un atto simbolico firmando il muro della pace nel Villaggio Olimpico,. Questo forte gesto di solidarietà e fratellanza riunisce atleti di nazionalità e culture diverse, come la nuotatrice americano-palestinese Valérie Tarazi e il calciatore israeliano Niv Yehoshua.

Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha ricordato il ruolo cruciale degli atleti come ambasciatori di pace, sottolineando l’importanza dell’unità e della cooperazione per diffondere un messaggio globale di pace.

In questi tempi di tensioni e conflitti, la voce degli sportivi risuona come un appello all’armonia e alla comprensione reciproca.

Il Sovrano ha firmato il muro della pace nel Villaggio Olimpico, un potente atto di solidarietà e fratellanza © Stéphan Maggi / Comitato Olimpico Monegasco

