Париж 2024: в Олимпийской деревне монакские спортсмены чувствуют себя как дома

В самом сердце Олимпийских игр 2024 года в Париже монакские спортсмены проводят уникальные дни в Олимпийской деревне, истинным эфемерном городке на 54 гектарах в департаменте Сен-Сен-Дени.

Раскинувшаяся в коммунах Сен-Дени, Сент-Уан и Иль-Сен-Дени Деревня расселила 14 500 человек. Монакская делегация живет в одном здании с делегациями Андорры, Анголы и Сенегала. «Совместное проживание проходит отлично», утверждает Матиас Ремон, глава миссии.

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Монегаски располагают четырьмя квартирами, одна из которых отведена для администрации и медицинского обслуживания, а остальные распределены по группам мужчины/женщины между спортсменами и тренерами. Комнаты оснащены картонными кроватями, эта инновация зародилась в Токио. «Мы хорошо спим, нам удобно», уверяют спортсмены.

Тео Дрюенн, Мишель и Лиза Пу (плавание) перед главным рестораном на 40 000 мест в день © Фото Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

Главный ресторан обслуживает 3 200 человек, и готовит 40 000 завтраков, обедов и ужинов в день, предлагая блюда французской, азиатской и африканской кухни. «Мы хорошо питаемся, нам действительно не на что жаловаться», говорят монегаски.

В Деревне также есть круглосуточно открытый спортивный центр, 12 прачечных и поликлиника площадью 3 500 м², предлагающая полное медицинское обслуживание (аптека, лаборатория для анализов крови, неотложная помощь, физиотерапия, клиника заболеваний стоп, дерматология, гинекология, кардиология, офтальмология, стоматология и 18 восстанавливающих холодных ванн).

Спортсмены (здесь – Марвин Гадо, Сяосин Янг и Мари-Шарлотт Гасто) участвуют в различных мероприятиях, организованных в Деревне © Фото Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Монакский Олимпийский комитет

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Олимпийская деревня ответственно относится к экологии

Деревня рассчитана на долгий срок, она имеет 6 гектаров зелёных насаждений, растительность на улицах, балконах и крышах, а также систему сбора и очистки сточных вод для полива.

Благодаря своим 9 000 деревьев и кустов, освежающим полам и тройному остеклению, Деревня готова к климатическим условиям 2050 года. Этот проект, символизирующий наследие и устойчивость, очень дорог Князю Альберу II, председателю Комиссии по устойчивому развитию и наследию Международного Олимпийского комитета. Проект сулит позитивный результат для будущих 6 000 жильцов Деревни (2 000 семей и 800 студентов), которые займут её через год.

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