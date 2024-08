Paris 2024 : les athlètes monégasques sont comme à la maison au Village olympique

Au cœur des Jeux de Paris 2024, les athlètes monégasques vivent une aventure unique dans le Village olympique, une véritable cité éphémère de 54 hectares, située en Seine-Saint-Denis.

Implanté dans les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île Saint-Denis, ce village abrite 14 500 personnes, où la délégation de Monaco partage son bâtiment avec celles d’Andorre, de l’Angola et du Sénégal. « La cohabitation se passe très bien », confie Mathias Raymond, chef de mission.

Les Monégasques disposent de quatre appartements, dont un réservé à l’administration et aux soins médicaux, tandis que les autres sont divisés par sexe et par groupes d’athlètes et d’entraîneurs. Les chambres sont équipées de lits en carton, une innovation initiée à Tokyo. « On dort bien, c’est confortable », assurent les athlètes.

Théo Druenne, Michel et Lisa Pou (natation) devant le restaurant principal qui sert 40000 couverts par jour © Photo Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Le restaurant principal, capable d’accueillir 3 200 personnes, sert 40 000 repas par jour avec une variété de cuisines, incluant des plats français, asiatiques et africains. « On mange très bien, il n’y a vraiment pas de quoi se plaindre », rapportent les Monégasques.

Le Village propose également un centre de fitness accessible 24h/24, 12 laveries et une polyclinique de 3 500m² offrant divers services médicaux (pharmacie, salle de prélèvements sanguins, urgences, kinésithérapie, podologie, dermatologie, gynécologie, cardiologie, ophtalmologie, dentaire et 18 bains froids de récupération).

Les athlètes (ici Marvin Gadeau, Xiaoxin Yang et Marie-Charlotte Gastaud) bénéficient de plusieurs activités au sein du Village © Photo Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Un Village olympique éco-responsable

Conçu pour être durable, le Village intègre 6 hectares d’espaces verts, une végétalisation des rues, balcons et toits, ainsi que des systèmes de récupération et de traitement des eaux usées pour l’irrigation.

Avec ses 9 000 arbres et arbustes plantés, ses planchers rafraîchissants et son triple vitrage, le Village est prêt pour les conditions climatiques de 2050. Ce projet, symbolisant l’héritage et la durabilité, est cher au Prince Albert II, Président de la Commission durabilité et héritage du Comité International Olympique. Il promet des retombées positives pour les futurs 6000 habitants (2000 familles et 800 étudiants) qui l’intégreront dans un an.

