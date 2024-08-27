Пляс-д’Арм превратится в трактир на свежем воздухе по случаю Рыночного бала
Вход на Рыночный бал открыт для всех!
В субботу, 14 сентября, с 19:00 Пляс-д’Арм превратится в традиционный трактир с классическим меню и танцами на ежегодном Рыночном балу.
На площади вновь будут установлены длинные столы, за которыми все присутствующие смогут насладиться ужином в теплой, дружеской атмосфере. Забронировать места можно заранее у торговцев Рынка Кондамин. Продавцы позаботятся о создании уютных уголков, которые перенесут вас в атмосферу традиционного сельского трактира прямо в сердце города.
В этом году вас ждут не только привычные развлечения, такие как автомат с игрушками, но и новые угощения — сладкая вата и попкорн, которые добавят празднику особого настроения.
Музыкальную программу вечера откроет группа Benty Brothers Music, чье выступление начнется в 19:30. Не упустите возможность стать частью этого любимого сентябрьского мероприятия, которое уже стало настоящей визитной карточкой осени!
Практическая информация:
- Суббота, 14 сентября 2024 года
- Площадь Рынка Кондамин
- Начало в 19:00 — закуски и ужин
- Начало музыкальной программы — в 19:30
- Вход свободный