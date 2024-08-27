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Мероприятие

Пляс-д’Арм превратится в трактир на свежем воздухе по случаю Рыночного бала

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 27 августа 2024
рыночный-бал-кондамин
Рыночный бал проводится каждый год © Мэрия Монако
Автор: Agathe Chéreau
- 27 августа 2024

Вход на Рыночный бал открыт для всех!

В субботу, 14 сентября, с 19:00 Пляс-д’Арм превратится в традиционный трактир с классическим меню и танцами на ежегодном Рыночном балу.

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На площади вновь будут установлены длинные столы, за которыми все присутствующие смогут насладиться ужином в теплой, дружеской атмосфере. Забронировать места можно заранее у торговцев Рынка Кондамин. Продавцы позаботятся о создании уютных уголков, которые перенесут вас в атмосферу традиционного сельского трактира прямо в сердце города.

В этом году вас ждут не только привычные развлечения, такие как автомат с игрушками, но и новые угощения — сладкая вата и попкорн, которые добавят празднику особого настроения.

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Музыкальную программу вечера откроет группа Benty Brothers Music, чье выступление начнется в 19:30. Не упустите возможность стать частью этого любимого сентябрьского мероприятия, которое уже стало настоящей визитной карточкой осени!

Практическая информация:

  • Суббота, 14 сентября 2024 года
  • Площадь Рынка Кондамин
  • Начало в 19:00 — закуски и ужин
  • Начало музыкальной программы — в 19:30
  • Вход свободный